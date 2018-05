Chystaná vláda chce peníze pro církve převést na resort financí

Výroba - Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a 90 Kč

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech Pracovník - ce do výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 90 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVNÍK - CE DO VÝROBY - letní brigáda, mzda : 90,-Kč/hod, vhodné pro studenty, ženy na MD, důchodce. Pracoviště: Kara trutnov a.s., K Továrně, č.p. 84, 541 01 Trutnov 1. Informace: Kontakt, +420 603 115 540,734 755 681.