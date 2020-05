ON-LINE ke koronaviru můžete nalézt zde

Piráti všechny kroky pokládají za nezbytné pro přípravu na možnou druhou vlnu onemocnění, která by podle nich mohla nastat na podzim.

Studie odhalila v české populaci velmi nízký počet nakažených nemocí covid-19. Pohybuje se kolem jednotek promile, řekl dnes na tiskové konferenci k předběžným výsledkům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Mezi 26 549 testovanými v Praze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku bylo 107 dosud neodhalených pozitivních testů. Podle Pirátů se tak ukázalo, že velká část populace je stále zranitelná a ohrožená novým koronavirem.

Dopracovat chytrou karanténu

Po vládě proto požaduje opoziční strana některá opatření, která by mohla případnou druhou vlnu zmírnit. "Jednou z priorit by nyní mělo být dopracovat chytrou karanténu, aby působila i preventivně," uvedl v tiskové zprávě poslanec Pirátů Petr Třešňák. Stát by měl podle něj kombinovat chytrá řešení a opatření zaměřená na regionální ohniska nákazy.

Projekt využívající data z chytrých telefonů či platebních karet by měl podle Pirátů sloužit nejen ke zpětnému dohledání nakažených, ale třeba také jako kontrola dodržování karantény.

Aplikace by také mohly varovat uživatele před rizikovými oblastmi či sloužit jako propustka k překračování státních hranic. "Nechceme zbytečné zásahy do soukromí, proto by měla být účast na chytré karanténě dobrovolná a musí být pod veřejnou kontrolou s otevřeným zdrojovým kódem," uvedl Třešňák.

Piráti si přejí také vyšší kapacitu testování a trénink hygieniků a laborantů do zálohy. Stát by měl být podle strany na podzim schopen otestovat 30 tisíc až 50 tisíc vzorků denně. Laboratoře v úterý poprvé v Česku provedly více než 9000 testů na koronavirus za den.

"Neméně důležité je, aby došlo ke zveřejnění epidemiologických modelů pro ČR, podrobných dat, scénářů, úrovní pohotovosti a odpovídajících opatření dle konkrétních epidemiologických ukazatelů," uvedla místopředsedkyně strany Olga Richterová.

Dostupnost dat by podle Pirátů umožnila podnikatelům, zaměstnavatelům i ostatním občanům lépe se dlouhodobě na nadcházející situaci připravit. Strana si přeje také zveřejnění očekávané potřeby zdravotnických pomůcek, přístrojů či léčiv a přednostní zajištění tohoto množství od firem vyrábějících v Česku.