Stravenkový paušál ministerstvo navrhuje zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zdůrazňuje, že vláda stravenky neruší a že záleží jen na zaměstnavatelích, k čemu se přikloní.

Daňové zvýhodnění paušálu by podle ministerstva financí mělo zůstat stejné jako u stravenek. Zaměstnanci by částku měli dostávat vyúčtovanou samostatně, protože by neměla na rozdíl od mzdy podléhat povinným odvodům a daním.

Zavedení paušálu podporují Asociace hotelů a restaurací, Asociace českého tradičního obchodu i většina členů Hospodářské komory. Naopak se paušál nelíbí odborům, podle kterých zaměstnavatelé budou peníze zneužívat, což se promítne do odvodů státu.

Před zavedením stravenkového paušálu varoval poslanec ČSSD Petr Dolínek. "Možná zaměstnavatelům prospěje, ale zaměstnancům nikoli," řekl. Obává se toho, že to povede k rušení zázemí zaměstnanců. "Nebudu se divit některým zaměstnavatelům, že je to bude lákat, aby to považovali za součást mzdy," řekl Václav Votava (ČSSD). Poznamenal, že vláda paušálem zavádí další daňovou výjimku, když se jiné snaží rušit. Poslanec KSČM Leo Luzar se přimlouval za širší diskusi o tomto kroku, která by měla zahrnout i odborové a další organizace. Komunisté už dříve uvedli, že vládní záměr ohledně stravenek nepodpoří.

Naopak poslanec ANO a podnikatel Jiří Bláha upozorňoval hlavně na náklady, které souvisí se zpracováním plateb stravenkami. "Nejjednodušší je dát tomu zaměstnanci peníze a použij si je, jak chceš ty," prohlásil.

Schillerová: Proti jsou jen odboráři

Schillerová v reakci na výtky poslanců uvedla, že jediný, kdo je proti, jsou odboráři. Měli by podle ní spíše hájit zájmy milionu zaměstnanců, kteří nemají žádný stravovací benefit. Stravenky označila za vylobbovanou výjimku pro pět nebo šest zahraničních firem, které si na nich postavily svůj byznys. Odmítla obavy z toho, že by zaměstnavatelé dali zaměstnancům paušál místo části mzdy, a poukázala na to, že by to musela být změna, s níž by souhlasily obě strany. Nesdílí také obavy, že by se zaměstnanci přestali stravovat, protože by nedostali stravenky.

Další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, které předloha rovněž obsahuje, by mělo do rozpočtu podle předběžných odhadů přinést v roce 2021 navíc dvě miliardy korun a 1,9 miliardy korun v roce 2022 i v roce 2023. Odhad přitom počítá se změnou chování spotřebitelů, snížením celkového počtu spotřebitelů a s poklesem spotřeby tabákových výrobků. Zhruba o deset procent stoupla spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, od letošního ledna.

Předloha také umožní podnikatelům a firmám snížit si daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to za období od 1. března 2020 do 31. května 2020. Daňový balíček dále rozšiřuje obcím možnost stanovovat tzv. místní koeficient daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce. Nyní mohou koeficient určit jen na celé území. Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce.

Ministerstvo financí také počítá s rozšířením osvobození od srážkové daně u všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc už srážkové dani nebudou podléhat ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.