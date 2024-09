Přes deset tisíc lidí se obává případného úplného zákazu elektronických cigaret a peticí se kvůli tomu obrátilo na vládu a ministerstvo zdravotnictví. Obávají se dalších kroků poté, co úřady oznámily plán zakázat příchutě do těchto přístrojů. Boj proti kouření v Česku nemá dlouhou tradici, rozvinul se až koncem 20. století. To bylo jinak s cigaretami spojené. Kouření tvořilo neodmyslitelnou součást života mnoha lidí. Nikoho nepohoršovalo ani ve veřejných prostorech, jako byly nemocnice, vlaky či autobusy. Deník přibližuje historii zápasu se zmíněnou neřestí.

Přes 13 tisíc podpisů se za poslední měsíc objevilo pod internetovou peticí proti úplnému zákazu vapingu v České republice. Lidé tak reagují na úvahy ministerstva zdravotnictví zakázat od příštího roku ochucené přísady této náhražky klasické cigarety. Lidé nepodepisují archy pouze na internetu, ale také ve stáncích. Například v Praze na Andělu. „Každý den tu svůj odpis připojí zhruba 150 lidí," řekl mladík, který lidem v centru hlavního města dává podpisové archy k dispozici.

Boj proti kouření trvá v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zhrub 35 let. Do té doby bylo povoleno prakticky všude. Kouřilo se v barech, ve vlaku, autobusu, v čekárnách u doktora a dokonce i na operačním sále. „Na nemocniční chodbě nebo přímo na pokoji nebylo neobvyklé vidět pacienty s cigaretou. Lékaři, sestry i pacienti kouřili mezi vizitami. Dokonce si pamatuji jednoho svého kolegu, kterému vždy sestra odhrnula roušku, v peanu mu podala cigaretu, on si potáhl a dál operoval,“ zavzpomínal na doby již dávno minulé Jaroslav Malý z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Právě on stál v roce 2016 za tím, aby se hradecká nemocnice stala jedním z prvních zdravotnických zařízení v republice, které bude mít přívlastek „nekuřácké“. Stala se tak součástí mezinárodního projektu Nekuřácká nemocnice, jehož cílem jsou zařízení, kde se skutečně nikde nekouří. „V tu dobu u nás kouřila asi pětina doktorů, polovina sestřiček a 70 procent zřízenců. I proto jsme přistoupili k tomuto kroku, kdy jsme na prostranstvích kouření zakázali,“ doplnil Malý.

V budovách nemocnic se přitom nesmí kouřit už přes třicet. Již v březnu roku 1989 totiž ještě komunistická vláda přijala zákon číslo 37/1989 Sb., který poprvé přinesl některá omezení. Zakazoval kouření právě v nemocnicích, školách a částečně v dopravních prostředcích.

První kampaň proti kouření

Po sametové revoluci a otevření hranic začala Československá federativní republika přebírat západní přístupy ke zdravotním otázkám, včetně boje proti kouření. V roce 1991 vznikla první větší kampaň proti kouření. V roce 1997 pak kouření zakázali ve všech osobních vlacích. „Ve smluvních podmínkách Českých drah je uvedeno, že kouření je zakázáno ve všech vozech a vlacích. Jelikož prostor mezi vagony je vlak, kouřit se tedy nesmí ani tam,“ upřesňoval tehdy Deníku mluvčí drah Ondřej Kubala.

Největší zlom pak přišel v roce 2017, kdy politici zakázali kouření i na „posvátné“ půdě hospod a restaurací. Naposled si mohli kuřáci cigaretu v hospodě zapálit do půlnoci 31. května. Ne všichni však zákon se zákonem souhlasili.

Byl mezi nimi například i tehdejší občanskodemokratický poslanec za Ústecký kraj Radim Holeček. „Nekouřím, ale byl jsem proti, protože to považuji za zásah do svobody a za likvidaci malých hospod. Když někdo má svou hospodu a investuje do ní, má právo rozhodnout, zda kouření zakáže. Sleduji trend, kdy se hospody mění v nekuřácké samy. Něco, co lze dohodnout, nepotřebuje zákaz. Jednou, třeba do deseti let, se to může změnit samo od sebe,“ řekl tehdy Holeček.

Na scénu se postupně začaly dostávat náhražky cigaret v podobě e-cigaret či vaporizerů. Je mohli restauratéři ve svých provozovnách tolerovat. Ale i ty jsou v poslední době v hledáčku odpůrců kouření.

Od 23. října 2023 začala platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která zakazuje prodej zahřívaných tabákových výrobků s charakteristickou příchutí, jako je například mentol, nebo obsahujících aromata. Stopku pro všemožné příchutě dali poslanci na popud lidoveckého poslance Karla Smetany.

Evropská povinnost

Svůj návrh zdůvodnil směrnicí Evropské komise, která zákaz schválila předloni. „Česká republika tuto směrnici měla za povinnost přijmout. Nejedná se tedy o mou iniciativu, ale o povinnost. Pokud by nebyla splněna, hrozila by České republice sankce za porušení Smlouvy o fungování Evropské unie,“ řekl Deníku před rokem Smetana.

Nová norma se již od začátku nelíbila výrobcům náhražek. „Zákaz charakteristických příchutí a aromat u zahřívaného tabáku vnímáme jako velmi nešťastné a nekoncepční rozhodnutí, které je v přímém rozporu se snahou snižovat zdravotní rizika spojená s kouřením,“ uvedl za společnost British American Tabacoo, která má na českém trhu značku Glo, Tomáš Tesař.

Podobnou rétorikou nešetřili letos na adresu úřadů ani výrobci a prodejci další elektronické náhražky cigaret, tedy vaporizerů. Úředníci ministerstva zdravotnictví totiž připravují novelu vyhlášky o elektronických cigaretách, která má již od příštího roku skoncovat s prodejem ochucených přísad do vaporizérů.

Proti tomuto kroku vznikla zmíněná internetová petice, kterou za měsíc podepsalo přes 13 tisíc lidí. „Přinese vážná zdravotní rizika mnoha občanům, kteří se mohou vrátit ke kouření. E-cigarety jsou výrazně méně škodlivou alternativou ke klasickým cigaretám. Podle odborných studií vaping snižuje zdravotní rizika spojená s kouřením až o 95 %. Návrat ke kouření bude mít devastující dopady na veřejné zdraví. Včetně nárůstu počtů nemocí spojených s kouřením, jakou je například rakovina plic,“ píše se v petici za kterou stojí zástupce Komory elektronického vapování Antonín Berdych.

Že zákaz prodeje ochucených náplní do elektronických cigaret povede k větší konzumaci klasických cigaret, zástupci ministerstva zdravotnictví odmítají. A dávají příklady ze zahraničí. „Ministerstvo zdravotnictví Nizozemska uvádí, že zákaz příchutí učiní elektronické cigarety měně atraktivní pro kuřáky i nekuřáky a kvůli ochraně mládeže vláda zakázala náplně s jinou příchutí než tabák," uvedl mluvčí úřadu Jan Řežábek.