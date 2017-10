Plány SPD? Okamura chce pro své hnutí zastoupení v čele Sněmovny

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura už jednal s další stranou, novinářům dnes ale odmítl prozradit s jakou. Schůzku s představiteli vítězného hnutí ANO má naplánovanou na pondělní večer.

SPD jako čtvrtá nejsilnější strana voleb si přeje mít zastoupení v čele Sněmovny, vyšší počet místopředsedů by však považovala za nesmysl.

Okamura uvedl, že již absolvoval osobní jednání bez pozornosti novinářů. Nechal si však pro sebe to, s kým hovořil. "Můžu nicméně prozradit, že zítra večer máme jednání s hnutím ANO," uvedl. Kromě programových priorit chce hovořit o tom, jak se vítěz voleb staví k rozdělení funkcí v Poslanecké sněmovně.

Nesouhlasí s tím, aby každá strana ve Sněmovně měla svého místopředsedu. "Odmítáme, abychom tady dělali lukrativní politické trafiky, devět místopředsedů Sněmovny, to by nás ani nenapadlo, to by byl výsměch," uvedl. Aktuální počet místopředsedů je podle něj adekvátní tomu, aby se dokázali vystřídat v řízení schůze.

"My bychom rádi zastoupení ve vedení Sněmovny měli, jsme čtvrtou nejsilnější stranou," konstatoval.

Předsedou dosavadní Sněmovny byl Jan Hamáček z ČSSD, místopředsedy mu dělali Radek Vondráček (ANO), Vojtěch Filip (KSČM), Petr Gazdík (STAN, za TOP 09) a Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Okamura řekl, že u pravicových stran vidí programové průsečíky s SPD u podpory podnikatelů a živnostníků. "Na druhou stranu ODS jsou zásadní odpůrci přímé demokracie a my máme přímou demokracii v názvu," řekl novinářům. Nechce si uzavírat dveře ke spolupráci s nikým, ale závisí podle něj na programovém průniku. "Jestli nám nepomůže nikdo prosazovat náš program, tak budeme v opozici," uvedl.