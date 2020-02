Vláda pošle do Číny speciál s humanitární pomocí. Poveze až sedm tun materiálu

Česko vyšle do Číny armádní speciál s humanitární pomocí od měst, krajů, firem či Pražského hradu. Na návrh ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) to schválila vláda, informoval ČTK vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Termín odletu zatím není určen. Ministerstvo zahraničních věcí dnes v tiskové zprávě uvedlo, že letoun by mohl do Číny zamířit na přelomu února a března. Poveze až sedm tun materiálu, napsal resort. Oficiální česká státní pomoc kvůli epidemii koronaviru zamíří do Číny tento týden z Vídně, dopravu do města Wu-chan spolufinancuje Evropská unie.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) přichází na schůzi vlády 17. února 2020 v Praze | Foto: ČTK

O vyslání speciálu s humanitární pomocí, rouškami, dezinfekčními a hygienickými prostředky požádal minulý týden Petříčka prezident Miloš Zeman. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes před zasedáním kabinetu novinářům řekla, že z hlediska rozpočtu s vysláním speciálu nemá problém, hradit let do Číny bude diplomacie z prostředků určených na humanitární pomoc. Počet nakažených koronavirem přesáhl 70 tisíc. V Číně zatím zemřelo 1770 lidí Přečíst článek › Na organizaci pomoci bude spolupracovat Český červený kříž a Čínský červený kříž, který bude koordinačním příjemcem pomoci na čínské straně. Materiál je vybrán podle požadavků čínských provincií, měst a univerzit, které v Česku mají své partnery. "Počítáme s tím, že vládní speciál bude mít na palubě až sedm tun materiální zdravotnické pomoci. Nyní projednáváme příslušná povolení s čínskými úřady tak, aby letoun mohl do Číny zamířit na přelomu února a března," uvedl v tiskové zprávě Petříček. Materiál do speciálu poskytly města, kraje, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. "Pan prezident v rámci Kanceláře prezidenta republiky inicioval finanční sbírku na humanitární pomoc Číně, vybralo se 150 tisíc korun," uvedl minulý týden mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Pomoc z Vysočiny Na palubě by měla být i humanitární pomoc z Vysočiny. Dárci podle vyjádření třebíčského starosty Pavla Pacala shromáždili takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. O pomoc je požádalo čínské město I-čchang z provincie Chu-pej. Počet obětí koronaviru stoupá. Pětice Čechů z Wu-Chanu nákazou netrpí Přečíst článek › Státní pomoc v hmotnosti zhruba 4,5 tuny měla podle předchozích informací zamířit do Číny dnes z Vídně. Diplomacie dnes hovoří o tom, že pomoc by měla odletět z Vídně tento týden. "A to speciálem kofinancovaným Evropskou komisí. Tento let přepraví také pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem," uvedla diplomacie. ČR také přispěla šesti miliony korun na program podpory nejen Číny a dalších virem postižených a ohrožených zemí. Součástí programu

Autor: ČTK