Porušení politiky jedné Číny. Vytkla Česku, že označuje Tchaj-wan jako zemi

Čínskému velvyslanectví vadí, že dokumenty ministerstev zahraničí a zdravotnictví označují Tchaj-wan jako zemi. Považuje to za porušení politiky jedné Číny a mohlo by to znamenat pozastavení vzájemné spolupráce. Zástupce čínské ambasády to na začátku května sdělil vedoucímu oddělení pro Čínskou lidovou republiku na ministerstvu zahraničí Davidu Steinkemu. Informuje o tom Deník N, který má záznam neveřejného telefonátu k dispozici.

Lidé v maskách v metru v Tchaj-peji

"Tchaj-wan není zemí, ale provincií. Podobně jako Hongkong a Macao se na něj uplatňuje princip jedna země, dva systémy," uvedl podle serveru politický rada velvyslanectví Čang Mao-ming. ČR by podle něj měla Tchaj-wan označovat jako region nebo území. Ministerstvo zdravotnictví nazvalo Tchaj-wan zemí v dokumentech o koronaviru, ministerstvo zahraničí například v materiálu o vydávání víz. Předseda Senátu Miloš Vystrčil: Vůči Číně jsme se ocitli v pozici lokaje Přečíst článek › Steinke stížnost označil za slovíčkaření a podivil se nad tím, proč Číně dosud označování Tchaj-wanu jako země nevadilo. Peking byl podle něj opakovaně ujištěn o tom, že Česko Tchaj-wan neuznává. Oficiálně se ministerstvo zahraničí ale vyjádřit nechtělo. "Jde o informace, které spadají do vyhrazeného režimu, proto je nemůžeme blíže komentovat," uvedla mluvčí resortu Zuzana Štíchová. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že čínskou stížnost konzultovalo právě s Černínským palácem. Výhrůžka Kuberovi Čínské velvyslanectví v lednu varovalo tehdejšího předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) před chystanou cestou na Tchaj-wan. Kubera dopis dostal během lednového setkání s prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví. Dokument z čínské ambasády byl nalezen v Kuberově pozůstalosti. Vystrčil: Cesta na Tchaj-wan je stále reálnější, nebudeme lokajem Přečíst článek › Podle Senátu byl dopis výhrůžným vměšováním se do vnitřních záležitostí ČR a bezprecedentním porušením suverenity ČR. Současný předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) cestu na Tchaj-wan rovněž zvažuje.

