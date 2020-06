Čína se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) snaží o tvrdší postoj vůči těm, kdo udržují kontakty s Tchaj-wanem, který Peking pokládá za svou vzbouřeneckou provincii. Chystaná tchajwanská mise předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) nepomůže, ani neuškodí, řekl dnes Petříček v pořadu Otázky Václava Moravce. Další dva diskutéři, poslanci Jiří Kobza (SPD) a Daniel Pawlas (KSČM), naopak před důsledky cesty varovali.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček | Foto: ČTK

Čína podle Petříčka "postupně přitvrzuje, co se týče kontaktů s Tchaj-wanem". Ministr na rozdíl od poslanců uvedl, že cesta není v rozporu s českou politikou jedné Číny. "My si v rámci politiky jedné Číny vyhrazujeme, že budeme udržovat vztahy s Tchaj-wanem," řekl Petříček. Česko by mělo ve vztahu k Číně využívat toho, že je členem EU.