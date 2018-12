Čínské firmy Huawei a ZTE představují pro stát bezpečnostní hrozbu, tvrdí úřad

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dnes vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei Technologies Co., Ltd. a ZTE Corporation. Používání těchto prostředků podle úřadu představuje bezpečnostní hrozbu. Úřad to dnes uvedl na svém webu.

"K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich bezpečnostních partnerů a také zjištění našich spojenců. Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí," uvedl ředitel NÚKIB Dušan Navrátil. Roztržka mezi Ottawou a Pekingem pokračuje. Kanada pohřešuje svého občana Přečíst článek › Důvodem je podle Navrátila fakt, že čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách. Pouštět je proto do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu. Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a využívá je třetina světové populace. Pro české operátory je Huawei největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury. Kanada propustila finanční ředitelku Huawei na kauci. Nesmí však odcestovat Přečíst článek ›

Autor: ČTK