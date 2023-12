V letošním roce zazněla z politických luhů a hájů spousta úsměvných výroků. Mnohé z nich v debatách Deníku. Nabízíme vám několik citátů, které by obstály v rubrice Perly uplynulých dvanácti měsíců, a to nejenom v negativním smyslu tohoto pojmu.

„Volili jsme mezi neodpovědným zadlužováním a prohranými volbami. Zvolili jsme neodpovědné zadlužování a prohrajeme volby.“

Miroslav Kalousek, exministr financí a bývalý předseda TOP 09, 16. října 2023 na síti X

„Ekonomičtí ‚experti‘, až na výjimky, mi mohou políbit p***l. Ať mi vysvětlí, proč by měl aktivní důchodce platit progresivní příjmové, zdravotní a důchodové daně a financovat potrhlé klimatické aktivity generace ‚sněhových vloček‘ a vaši neschopnost zredukovat státní správu.“

Reakce expremiéra Mirka Topolánka na Stanjurovu obhajobu ozdravného balíčku a „mírné zvýšení daní“, síť X, 23. října 2023

„Máme analýzy, že v poměru k HDP jsme v Evropě na špici veřejných výdajů na zdravotnictví i školství. Víc peněz tam dávat už nejde a může se to vyřešit jen tak, že se tam naleje víc soukromých peněz. V tom jsme totiž úplně na konci. Počínaje tím, že se zvětší spoluúčast, a konče tím, že do toho pustíme více byznys. Pokud k tomu ale není vůle, tak se musí zlepšit organizace celého systému.“

Alexandr Vondra, Právo 12. prosince 2023

Deník úsměvůZdroj: Deník„Já jsem proslula výrokem o svetru, ale já si za ním dodnes stojím. Mne takto vychovávali rodiče, že nemáme plýtvat, zvláště ve chvíli, kdy si to zkrátka nemůžeme dovolit. To je přirozené většině lidí, i když to bylo hodně parodované. Je jedině dobře, že jsme schopni se semknout, trochu uskromnit a že to díky tomu pak překonáme snáz.“

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny, Rádio Prostor, 1. listopadu 2023

„Argumenty pro a proti zavedení spotřební daně na tiché víno jsou velmi silné na obou stranách. Ale převážil ten, že v okolních zemích s produkcí vína takovou daň nemají. Debatu o tom už otvírat nechci.“

Petr Fiala, předseda vlády ČR, Deník.cz, 22. června 2023

„Diskuse o spotřební dani na víno bude pokračovat, do konsolidačního balíčku se však nepromítne.“

Petr Fiala, předseda vlády ČR, Novinky, 27. července 2023

„Osvobodit tiché víno jako jediný alkohol od spotřební daně v situaci, kdy naprostá většina tichého vína v České republice pochází z dovozu, nám nedává smysl. Že se k diskusi vrátíme, byla jedna z podmínek koaliční dohody na konsolidačním balíčku.“

Vít Rakušan, ministr vnitra a předseda STAN, Novinky, 27. července 2023

„Rodiny Novákových se náš konsolidační balíček dotkne velmi málo. Navýšení daně z nemovitosti představují stovky korun ročně. Na zavedení dvou sazeb DPH lidé naopak vydělají, protože potraviny, léky a zdravotnické prostředky jdou z patnácti procent na dvanáct.“

Petr Fiala, předseda vlády ČR, Deník.cz, 12. července 2023

„Doposud mi zástupci obchodníků tvrdili, že se snížení DPH do cen potravin skutečně promítne. Musím říct, že jsem dnes zklamán, protože obchodníci sdělili, že potraviny od 1. ledna zdraží.“

Marek Výborný, ministr zemědělství, tisková konference 4. prosince 2024

„A vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sám sebe.“

Jaroslav Dušek, herec, v rozhovoru s Čestmírem Strakatým 18. července 2023

„Prostě u nás na jihu Čech je hovězí hovězí a kuřecí kuřecí. Všechno má prostě svůj název. Manželství je svazek muže a ženy.“

Šimon Heller, poslanec KDU-ČSL, člen výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež, 29. června 2023

„Stydím se za OSN. Dle mého názoru - nemá ČR - v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme.”

Jana Černochová (ODS), ministryně obrany 28. října 2023

Z debat Deníku

Co na to Andrej Babiš

„Evropské volby jsou zásadní pro osud Evropy. My uděláme všechno pro to, abychom uspěli a vyhnali jsme šílenou Ursulu von der Leyen, která zavedla novou zelenou totalitu, jež ničí Evropu. Tito nikým nevolení lidé tam nemají co dělat. Je směšné, když jede do Číny a tam vyhrožuje, přičemž dovozy z Číny se násobně zvyšují.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, debata Deníku 12. prosince 2023

„V počátcích mé politické kariéry v lednu 2013 mě David Černý požádal o podporu pana Schwarzenberga, kterou jsem mu veřejně vyjádřil, a na Moravě jsme pomáhali roznášet i letáky. Bohužel jsme se ale osobně nikdy nesetkali, nemluvili jsme spolu, nebyl jsem mu představen.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, debata Deníku 13. listopadu 2023

„Pan premiér je skutečně neuvěřitelný, protože neznám nikoho na světě, kdo by dokázal tak vytrvale a nestydatě s takovým přesvědčením lhát. My jsme si poznačili těch 70 věcí a mohu vám říct, že z nich je 26 lží, sedmnáct projektů je našich a jejich je šestnáct, osm prohlášení se nedá zařadit a tři body neexistují.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, debata Deníku 18. října 2023

„To není ozdravný, ale daňový balíček. Ozdravné by bylo jenom to, kdyby tato vláda odešla, protože na to nemá. Ať to zabalí, jdou pryč a my se tam můžeme vrátit a dát to do pořádku.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, debata Deníku 19. července 2023

„Kdybych byl premiér, propustil bych na Úřadu vlády nejméně sto lidí, zakázal bych nové investice do IT, zakázal bych fidorky, ferrero rocher a chlebíčky a všechno, povolil bych jenom vodu a kafe.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, debata Deníku 19. července 2023

„Milan Kundera je nejslavnější český spisovatel. Ještě jsem od něj nečetl nic, ale sehnal jsem si Žert, vím, o čem to je, v té době jsem žil. Tak na ten Žert se chystám.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, debata Deníku 19. července 2023

„Komické na tom je, že ty dotace neexistují. Zemědělci mají letos dotace tři miliardy, tak jak tam chtějí ušetřit deset? Ministr Stanjura říká, že ještě neví, jak to s dotacemi bude konkrétně, možná to vezmou lidem, kterým teď odpustili poplatky za obnovitelné zdroje.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, debata Deníku 16. května 2023

„ODS a SPOLU vyhrály volby na základě volebního programu, kdy opakovaně řekly, že nebudou zvyšovat daně. Tak mi vysvětlete, jak může člověk v České republice podnikat, když neví, jestli se Stanjura neprobudí a nezvýší daň na 23 nebo 30 procent?“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, debata Deníku 16. května 2023

Co můžeme čekat od prezidenta

„Robert Fico se v předvolební kampani poměrně jednoznačně vyjadřoval ke klíčovým otázkám bezpečnostní a zahraniční politiky, které se týkají vztahu k EU, NATO, Rusku a Ukrajině. Ve všech těchto tématech se zásadně odlišuje od toho, co zastává dnešní slovenská vláda a obecně Česká republika. Kdyby mělo platit, že rozdílná stanoviska budou přetrvávat, pak by komunikace mezi našimi vládami byla samozřejmě narušena.“

Petr Pavel, prezident ČR, debata Deníku 29. září 2023

„Je věcí vlády a ministra zahraničí, zda pošlou zpět do Moskvy stávajícího velvyslance Pivoňku, do toho jim mluvit nechci. Žádat ale prezidenta Putina o souhlas se jmenováním nového velvyslance bych za této situace nepovažoval za šťastné.“

Petr Pavel, prezident ČR, debata Deníku 29. září 2023

„Petr Kolář je mým poradcem především na zahraniční politiku, ale i na tu vnitřní, protože nepochybně má v obou oblastech velký přehled a zkušenosti i kontakty. Z toho důvodu je pro mě velice užitečným zdrojem informací. S Janem Dobrovským jsme ve styku, ale rozhodně ne tak často, aby kdokoli mohl spekulovat, že se ujímá na Hradě nějaké role.“

Petr Pavel, prezident ČR v debatě Deníku 29. září 2023

„Když mluvím s ministrem a sdělím mu nějakou výhradu a slyším od něj, že se to opraví další legislativou, tak to skutečně nepůsobí příliš důvěryhodně. V tomto směru musím souhlasit s kritikou řady občanů, že kroky vlády někdy nepůsobí promyšleně.“

Petr Pavel, prezident ČR v debatě Deníku 29. září 2023

„Svobodné vyjádření názoru by nemělo být podněcováním k násilí, k destabilizaci nebo dokonce svržení systému. Chceme-li být civilizovanou a demokratickou zemí, musíme své postoje vyjadřovat kultivovaně, ne pálením aut na silnicích, případně strháváním vlajek, to k tomu nepatří.“

Petr Pavel, prezident ČR, debata Deníku 27. března 2023

Ví premiér, co vás trápí?

„Přesun naší ambasády do Jeruzaléma, o níž jsem hovořil, by mohlo být efektní gesto, kdybych tento názor neměl řadu let. K této myšlence jsem se přihlásil už jako opoziční poslanec, neboť si myslím, že je správné, aby ČR vyslyšela rozhodnutí Izraele, že jejich hlavním městem je Jeruzalém. Nyní se mi zdálo vhodné tuto ideu oživit a aktualizovat, neboť to má i silný symbolický význam. Je to výraz určité podpory a respektu k přání Izraele.“

Petr Fiala, předseda vlády ČR, debata Deníku 12. října 2023

„V České republice se nežije špatně, dokonce ani v těžkých dobách. Máme vysokou míru bezpečnosti, velmi kvalitní zdravotnický a vzdělávací systém. Ne všude jsou tyto služby nabízeny zadarmo a v takové kvalitě jako u nás.“

Petr Fiala, předseda vlády ČR, debata Deníku 14. září 2023

„Jednoznačně byla chyba, že Pavel Blažek zůstal v restauraci s panem Nejedlým několik hodin. Měl se s ním pozdravit a odejít. Že tak neučinil, považuji za velkou politickou chybu, a proto jsem ho kritizoval a dal mu žlutou kartu. Jsem přesvědčen o tom, že ministr musí odstoupit, když je přistižen při zjevné lži a nedebatoval bych o tom ani minutu. Padni komu padni. Ale nic takového se nestalo.“

Petr Fiala, předseda vlády ČR, debata Deníku 31. srpna 2023

„Znovu říkám, že Agrofert měl rekordní zisky přes 120 procent, a pokud Andrej Babiš jako jeho majitel neustále kritizuje, že tu jsou vysoké ceny potravin, mohl by je snížit a při takto vysokých ziscích by to bylo i logické. Opravdu jsem přesvědčen, že když společnost zemědělce bohatě dotuje a jejich firmy mají rekordní zisky, z čehož máme všichni radost, tak se to musí projevit na snížení ceny potravin. Kdyby tam aspekt veřejné podpory nebyl, byla by to jiná debata.“

Petr Fiala, předseda vlády ČR, debata Deníku 31. srpna 2023

„Pro dialog a konstruktivní debatu ale musíte mít dvě strany. A já zatím vůli bavit se o klíčových věcech ze strany opozice nevidím. Naopak se mi zdá, že hnutí ANO se v poslední době radikalizuje, pozoruji jeho posun směrem k postojům SPD. Jenom doufám, že to je pouze taktika v rámci prezidentské kampaně, nikoliv trvalý vývoj na naší politické scéně. To by bylo ke škodě naší země.“

Petr Fiala, předseda vlády ČR, debata Deníku 19. ledna 2023