Své o tom ví třeba Taras Basarab z Ukrajiny. Jeho příběh je navíc zajímavý v tom, že se rozhodl češtinu naučit jako samouk. Jednadvacetiletý muž přišel do České republiky před zhruba čtyřmi lety. Navštěvovat dostupný výukový kurz češtiny ale nechtěl. „Vůbec jsem česky neuměl, když jsem nastupoval na školu. Začal jsem se učit sám a během roku jsem se zvládl česky naučit,“ shrnul mladý muž, který prý jazyk zvládl díky několika faktorům.

V první řadě byl mezi českými spolužáky a mluvit česky tedy musel. Zároveň mu v jeho snaze velice pomohlo, že v jeho třídě byli ještě dva spolužáci z Ukrajiny, se kterými se česky učili společně. Vedle toho jim s češtinou pomohla také jejich učitelka a v neposlední řadě literatura.

„Když se někdo začíná učit česky, ať si koupí knížku a začne ji číst. Stačí třeba jenom pět stránek denně. Potom ať si napíše, co přečetl, takhle chce dělat každý den, hodně to pomáhá,“ poradil svůj způsob, jak zvládnout češtinu. V jeho případě šlo o knihu od spisovatele Roberta O'Neilla Specialista.

Na základní škole

Taras Basarab si s češtinou poradil jako starší, uspět ale mohou i děti na základní škole. Žáci-cizinci na to mají přímo nárok. „Krajský úřad je povinen ve spolupráci se zřizovateli škol určit školy, ve kterých je na území kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám cizinců, kteří zde plní povinnou školní docházku,“ vysvětlila Aneta Lednová, tisková mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nastoupit však děti z ciziny mohou na jakoukoli základní školu – a to se samozřejmě děje. Oslovení ředitelé škol se obecně shodují, že v přístupu k žákům, kteří přicházejí z jiných států a neumí jazyk, využívají individuální péči. Ta může spočívat ve vyšší počtu hodin českého jazyka – ať už v podobě doučování, nebo výuky češtiny společně s mladšími žáky v nižších ročnících. Rovněž mohou žákům pomáhat proškolení asistenti.

Na některých školách je k dispozici i adaptační koordinátor. Ten pomáhá po dobu prvních čtyř týdnů, co žáky nastoupí do školy. „Žákovi z ciziny poskytne pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu. Dále pomůže i při překonávání takzvaného kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů,“ popsala Aneta Lednová.

Hlavní je mluvit

Nejsnadněji se však člověk naučí jazyk tím nepřímějším způsobem – že jím bude hovořit. Ve školách tak dětem učitelé doporučují navštěvovat družinu či kroužky, aby se přirozeně naučily jazyk rychleji. Není to ale vždy snadné.

„Někdy narážíme na kulturní bariéru, kdy je život v rodině nastavený jinak a rodiče nechtějí využít tyto cesty, jak se jazyk co nejrychleji naučit,“ podotkla Marcela Pavlíková, ředitelka mladoboleslavské 5. základní školy.

Žáci na základních školách ve školním roce 2017/2018 podle občanství:

Státní občanství počet podíl v % Ukrajina 5 893 26,8 Slovensko 4 861 22,1 Vietnam 4 318 19,6 Rusko 1 500 6,8 Bulharsko 598 2,7 Moldavsko 415 1,9 Mongolsko 413 1,9 Rumunsko 399 1,8 Polsko 388 1,8 Čína 378 1,7

Zdroj: ČSÚ a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Výběr 10 nejčetnějších národností)