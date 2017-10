Členové širšího vedení KDU-ČSL vyjadřovali podporu Bělobrádkovi

Má podporu. Za Pavlem Bělobrádkem i nadále stojí členové širšího vedení KDU-ČSL. Jejich lídr už dříve oznámil, že kvůli volebnímu neúspěchu lidovců nabídne na dnešní celostátní konferenci svou funkci k dispozici. KDU-ČSL ve volbách získala 5,8 procenta hlasů a deset poslanců, proti předchozímu období o čtyři mandáty přišla.

V poledne začalo jednání celostátního výboru KDU-ČSL který by měl potvrdit rozhodnutí předsednictva strany nepodílet se na vládě a jít do opozice. O dvě hodiny později zasedne celostátní konference lidovců, která je nejvyšším orgánem mezi sjezdy a která bude mimo jiné hodnotit výsledek voleb a vyjádří se k Bělobrádkovu setrvání ve funkci.

"Za výsledek, který není úspěchem, nese vždycky předseda odpovědnost, já se jí nezříkám," řekl při příchodu na jednání Bělobrádek. "Určitě spokojeni být nemůžeme. Já si chci nechat potvrdit mandát, nebo, pokud nebude potvrzen, tak samozřejmě odejdu," doplnil.

Členové strany ale Bělobrádka chtějí podržet. "Jsem tu, abych se svým hlasem, svou funkcí a vlivem podpořil usnesení předsednictva naší strany jít do opozice a podpořit vedení, to znamená Pavla Bělobrádka," řekl předseda senátorského klubu KDU-ČSL Petr Šilar.

Na Bělobrádkovu stranu se staví i předseda poslaneckého klubu strany Jan Bartošek, který podporuje i odchod do opozice kvůli volebnímu výsledku. "Výsledek bereme s pokrou a jako jasný vzkaz od voličů. I to je jeden z důvodů, proč odcházíme do opozice a budeme se věnovat stabilizaci strany," řekl.

Bělobrádek má důvěru bývalého poslance Jaroslava Klašky, současné poslankyně Pavly Golasowské nebo ministra kultury Daniela Hermana. Podle prvního místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky ve straně není taková nálada, že by se volalo po rychlé změně vedení.

"I s ohledem na to, že máme za rok a půl řádný sjezd, který bude zhruba v polovině řádného funkčního období vlády, která by mohla vzniknout, tak si nemyslíme, že je nutné dělat tu personální změnu teď," řekl.