Cizinci děkují Čechům: organizace odhalila tajemství billboardů

Začátkem listopadu se na billboardech v Praze, Brně a Ostravě objevily ručně psané vzkazy s cizojazyčnými nápisy v arabštině, perštině, barmštině a ukrajinštině. Měly sloužit jako výraz díků Čechům. Humanitární organizace Člověk v tísni, jež za neobvyklou kampaní stála, však dosud tajila, za co vlastně děkují. Nyní prozradila, že se jedná o vzkazy od čtveřice cizinců v těžké životní situaci.

Nápad na kampaň "Češi, děkujem" vznikl v kreativní agentuře Bistro. "V první fázi bylo naším záměrem vyvolat veřejnou diskuzi a zvědavost. Nejvíce rozruchu vzbudilo arabské písmo, přitom bylo jen jedním z použitých vedle barmštiny a azbuky," shrnula Michala Langerová z Bistra reakci veřejnosti na zhruba 50 billboardů, na nichž se objevily nápisy. "Ve druhé fázi teď přicházíme s příběhy, jejichž síla je právě v tom, že jsou reálné. Ukazují, že rozvojová a humanitární pomoc má smysl," dodává Langerová.

K důvodům vzniku kampaně se vyjádřil i ředitel Rozvojové a humanitární sekce Člověka v tísni Jan Mrkvička: „Ukazujeme, kdo jsou lidé, kterým pomáháme. Kampaní jsme upozornili na to, že to jsou skutečné lidské bytosti - lidé, kteří se snaží vypořádat s těžkou situací, ve které se ocitli ne vlastní vinou. Nejsou to čísla nebo statistiky. Rozhodli jsme se propojit ty, kteří by se pravděpodobně nikdy nepotkali - dárce z Česka s lidmi, kterým pomáhají."

Konkrétně se na billboardech objevily vzkazy syrské holčičky Amal, afghánského učitele Mohammada, pana Rudolfa z Ukrajiny nebo barmského dobrovolníka The Mawa. Ti všichni děkují Čechům za pomoc, kterou jim v nelehkých časech poskytli. Na stránce www.cesidekujem.cz byla následně zveřejněna poděkování ze Sýrie, Afghánistánu, Barmy, Ukrajiny, Gruzie, Kambodži a Etiopie, jedná se však pouze o zlomek zemí, kde Člověk v tísni působí. Česká organizace v současnosti aktivně pomáhá ve třiceti zemích světa.

Mezi těmi, kdo poslali vzkaz, je například paní Turunge Misebe z Etiopie, která říká: „Díky Člověku v tísni už nemusím chodit pro vodu tak daleko. Je to pro mě velká úleva.” Člověk v tísni v Etiopii působí přes deset let a jen v oblasti, kde paní Misebo bydlí, přivedli vodu k asi stovce tisíc lidí. Svá díky vzkazují i děti a učitelé z válkou zničeného Aleppa, v němž Češi podporují školku jménem Naděje.

Záhadná kampaň rozdělila českou společnost na dva tábory, převládaly však negativní reakce. Někteří lidé vyhodnotili billboardy jako ohrožení a zavolali policii, jiní neziskové organizaci vyčítali, že zbytečně rozhazuje peníze. Společnost BigBoard však billboardy poskytla zdarma a bez nároku na honorář se kampaně zúčastnili i další partneři Člověka v tísni.

Člověk v tísni pomáhá lidem žijícím v oblastech zasažených válečným konfliktem nebo přírodními katastrofami už přes pětadvacet let. Od svého vzniku organizace převážně díky podpoře desetitisíců českých dárců pomohla více než osmnácti milionům lidí. „Zlepšujeme přístup ke vzdělání, pitné vodě, zdravotní péči, možnostem obživy, ale také rozdáváme základní humanitární pomoc jako jídlo. Vidíme, že skutečně pomáháme konkrétním lidem,“ uvádí ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.