Co nás čeká v listopadu? Trumpův poločas. Špatný výsledek by mu mohl zlomit vaz

Podle údajů z konce roku 2017 disponuje fond kampaně za jeho znovuzvolení už teď sumou 36,5 milionu dolarů (v přepočtu 797 milionů korun).

TEST KONGRESEM

Mezitím však ještě bude muset čelit ve zlomovém roce 2018 americkému specifiku: průběžným neboli kongresovým volbám, k nimž dochází přibližně v polovině funkčního období hlavy státu. V tento čas si Američané volí zástupce do Kongresu USA, hlasují o obsazení klíčových státních postů, pořádají referenda a jejich mínění lze považovat za určitou předpověď, jak dopadnou následující prezidentské volby. Pro Donalda Trumpa je proto životně důležité, aby do tohoto termínu přesvědčil voliče alespoň v zásadních bodech svého programu.

Donald Trump přitom nepatří k politikům, kteří by na veřejné mínění brali ohled. Jak uvedla v srpnovém interview pro ABC News jeho poradkyně Kellyanne Conwayová, Trump se neřídí průzkumy naznačujícími jeho klesající oblibu, nýbrž názory příznivců, kteří mu radí, aby dál prosazoval svou koncepci. Pouhých deset dní po nástupu do funkce vyměnil Trump lidi na třech důležitých pozicích: jmenoval nového ministra spravedlnosti, poradce pro národní bezpečnost a ředitele zpravodajské služby CIA. K nim přibyli ministr obrany, nová ministryně pro vzdělání anebo ministr financí.

Řada jmen, která Trump vybral, vyvolává rozpaky – viz osoba Michaela Flynna, jenž musel z pozice poradce pro národní bezpečnost do tří měsíců odstoupit pro podezření, že byl zapojen do kauzy vměšování Ruska do prezidentských voleb v USA.

Ameriku a de facto celý svět rozdělují taktéž Trumpova politická rozhodnutí, od snahy postavit zeď na hranici USA s Mexikem přes záměr přesunout americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma až po roz-dmýchávání jaderné války se Severní Koreou. Kontroverzně je vnímána jeho daňová reforma i likvidace zdravotní reformy předchozího prezidenta Baracka Obamy. Části společnosti se také příčí Trumpova rétorika v oblasti lidských práv: jeho cesta po asijských zemích v listopadu 2017 byla považována za velkou úlitbu totalitním režimům. Rezolutní přístup se Trumpovi přestává vyplácet, o čemž svědčí porážka jeho favorita v zimních volbách do Senátu v Alabamě, kde zvítězil demokrat nad Trumpem prosazovaným konzervativním republikánem.

ŠTĚDRÉ DARY

Vstříc budoucnosti Donald Trump přesto hledí s optimismem. Ještě před svou inaugurací v lednu 2017 si nechal zaregistrovat heslo Keep America Great (Udržme Ameriku skvělou), s nímž chce roku 2012 zahájit novou kampaň. A přibývající milionové dary od sponzorů, jako jsou potravinářský magnát John Catsimatidis nebo vlastník fotbalového týmu Washington Redskins Dan Snyder, napovídají, že pro své protikandidáty nebude současný šéf Bílého domu snadným soupeřem.