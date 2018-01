Co nás čeká v novém roce? Prohlédněte si unikátní ročenku Deníku

Měsíc po měsíci nadcházejícího roku zmapovali redaktoři Deníku. Co se který měsíc uskuteční nejdůležitějšího? Na co se připravit a na co se těšit? Proklikejte si naši ročenku!

Autor: Redakce