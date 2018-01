Co nás čeká v srpnu? Občanky budou s čipem. Cest na úřady by mohlo ubýt

V srpnu 2018 by se to mohlo začít měnit. Úřady totiž začnou vydávat elektronické občanky úplně všem a bez poplatku. A ruku v ruce s tím by stát měl zapracovat na spuštění tzv. Portálu občana. Jakési internetové brány, jejímž prostřednictvím by lidé (pokud budou dobrovolně chtít) mohli zaplatit daně, opatřit si výpis z rejstříku trestů nebo komunikovat s úřady. Všechno na dálku, bez nutnosti stát frontu na úřadě. K tomu ale potřebují právě elektronickou občanku a také čtečku – do které se občanka strčí. Čtečku si však lidé musejí koupit ze svého. Stojí řádově dvě až tři stovky.

Elektronickou občanku postupně obdrží ti, kterým v srpnu a následujících měsících (a letech) vyprší platnost stávajícího dokladu totožnosti. Nejde tedy o žádnou plošnou výměnu všech průkazů. Kdo nebude chtít čip na občance aktivovat, nemusí. V tom případě bude jeho elektronická občanka dál jen obyčejnou plastovou kartičkou.

Novinkou roku 2018 jsou i rychlejší lhůty u tzv. expresních dokladů. Za občanský průkaz vydaný do 24 hodin budou muset žadatelé uhradit 1000 korun, za pas do 24 hodin to bude 6000 Kč.