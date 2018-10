Co vše řeší policie na tísňové lince? Zlomyslná volání mohou skončit pokutou

Průměrně 160 telefonátů denně přijmou policisté na Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Zlínského kraje na lince tísňového volání 158.

„Většina volání je závažného charakteru, ovšem občas se policisté u některých i pousmějí,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková. Mnohdy se zase musí obrnit trpělivostí, když vyslechnou telefonát od ženy, která volala za minulý rok téměř šesttisíckrát.

Na operačním středisku, kde je zajištěna nepřetržitá služba, pracuje 38 policistů, kteří se střídají po 12 hodinách. Na směně je šest až sedm policistů, kteří přijímají tísňová volání z celého kraje. Na základě oznámení vysílají policisty do míst, kde mohou být lidé v ohrožení, k dopravním nehodám, vloupáním do objektů a jiným.

Při tom všem spolupracují s dalšími složkami záchranného systému a zabezpečují součinnost mezi útvary policie, ministerstva vnitra, bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami a dalšími organizacemi.

ČÍSLA, KTERÁ UDÁVAJÍ VYTÍŽENOST LINKY

Policisté přijmou na tísňové lince ve Zlíně denně kolem 160 telefonátů, průměrná délka hovoru je minuta a 50 vteřin. Denní počet výjezdů je asi 110, z toho deset je závažných. Roční počet přijatých oznámení se pak pohybuje v řádech desetitisíců.

Linka 158 slouží občanům nacházejícím se v těžké životní situaci, když je ohrožen jejich život, zdraví nebo majetek, případně těm, kteří chtějí poskytnout informace o trestných činech. Ne všechna oznámení od občanů však patří na linku 158.

Ve Zlínském kraji jsou ve 25 procentech volání na linku zbytečná. Volající chtějí přepojit nebo se na něco zeptat. Někdy telefonát obnáší pouze smršť bezdůvodných nadávek a urážek policistů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A SOUČINNOST

V některých případech by přivítali více spolupráce s těmi, kteří událost oznamují. Úkolem policisty na lince 158 je získat co nejvíce informací tak, aby pomoc byla účinná a rychlá.

Například oznámení o skutečnosti, že je v příkopu havarované vozidlo a oznamovatel na místě nezastaví, jenom projíždí kolem, není pro operátora tísňové linky dostatečné.

Abychom mohli co nejlépe pomoct, potřebujeme vědět, kde se havárie stala, jestli je tam někdo zraněný, kolik lidí je ve vozidle a tak dále.

Pokud oznamovatel na místě nezastaví a nekomunikuje, tak se pomoc odkládá až na dobu příjezdu hlídky policistů, která oznámení prověří. A někdy skutečně hrají roli minuty.

TELEFONISTKA REKORDMANKA

Měsíčně řeší policisté kolem 6 případů zlomyslných volání, kdy lidé zneužijí tísňovou linku tím, že si vymýšlí různá oznámení, která se nezakládají na pravdě.

„Tyto přestupky oznamujeme telekomunikačnímu úřadu, který může volajícím uložit ve správním řízení desetitisícové pokuty,“ upozornila Lenka Javorková.

Rekordmankou v počtu volání na linku 158 je žena ze Zlínska, která policistům volá opakovaně už několik měsíců oznámení, která se nezakládají na pravdě.

Oznamuje napadení, vloupání do domu nebo příjezd členů vlády do domu. Policistům na operačním středisku nabízí ubytování, stravu i jiné služby.

Občas někomu nabídne sňatek. V roce 2017 uskutečnila z různých čísel 5912 volání. Loni ji policisté za přestupek desetkrát nahlásili Českému telekomunikačnímu úřadu.

„Nepoučitelná telefonistka v hovorech na tísňovou linku však pokračovala i v letošním roce. Jenom v lednu 2018 uskutečnila přes 1200 volání.

Za zlomyslné volání jí telekomunikační úřad uložil pokutu dosahující 200 tisíc korun. Počty volání se od uložení takto vysoké sankce významně snížily,“ popsala Lenka Javorková.

KURIÓZNÍ OZNÁMENÍ

Na linku 158 oznámil mladý muž, že se nechal připoutat milenkou policejními pouty k posteli. Milenka však odešla a on zůstal připoutaný. Žádá policisty, aby ho přijeli odpoutat. Kolegové zjistili, že se nejedná o policejní pouta, proto přivolali hasiče, kteří mladíka osvobodili. Mladík měl v dechu přes dvě promile.

ŽENA ŽÁDALA NÁPRAVU VLAJKY

Dalším úsměvným telefonátem bylo oznámení starší ženy, že v Ostravě na krasobruslení mají na zimním stadionu špatně vyvěšenou českou vlajku. Pohoršovala se, že bílá barva musí být při svislém pověšení vlevo a oni to mají naopak, tedy špatně. Žádá policisty, aby věc vyřešili. (hed)

Co říct?

Co musíte říct, když voláte na bezplatnou linku tísňového volání Policie ČR 158?

- Co se stalo a jestli je někdo zraněný

- Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici

- Řekněte své jméno

- Nezavěšujte a odpovězte operátorovi na jeho doplňující otázky

- Udělejte, co operátor říká řiďte se jeho pokyny

- Tísňová linka pro neslyšící: SMS: 603 111 158

Co musí být ve vaší SMS zprávě:

- Příjmení

- Místo události (jméno obce, města)

- Ulici (když neznáte, záchytný bod u kostela, stadionu

- Co se stalo (několika slovy popsat, k čemu došlo)

- Zranění