Corbyn měl spolupracovat s příslušníkem StB. Archiv potvrdil, že muž existoval

Oprava Negrelliho viaduktu v centru Prahy dnes vstupuje do další fáze. Během následujících dní se až do neděle bude demontovat ocelový most přes ulici Prvního Pluku, nahradí ho nová železobetonová konstrukce s ocelovými nosníky. Událost si vyžádá uzavírku části ulice Prvního pluku, šest autobusových linek pojede po objízdné trase. V polovině dubna bude následovat i most přes Křižíkovu ulici.