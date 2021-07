V neděli přibylo v Česku 147 potvrzených případů covidu. Je to zhruba o 40 více než před týdnem. Počty nově nakažených v mezitýdenním srovnání rostou pět dní v řadě. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie se zvýšilo na 1,46, a je tak nejvyšší od poloviny loňského října. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích je s covidem-19 dohromady 25 lidí, dva v těžkém stavu.

Odběrové místo pro testy na covid-19 | Foto: ČTK

Epidemie v poslední době zrychluje. Podle odborníků za to může nakažlivější mutace delta, rozvolnění protiepidemických opatření a cestování lidí o prázdninách. Za celý minulý týden odhalily laboratoře v zemi 1354 nakažených. Je to zhruba o 350 více než o týden dříve, a to navzdory tomu, že minulé pondělí a úterý byly svátky. Ve volných dnech se testuje méně.