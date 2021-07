Počet nových případů covidu podruhé v řadě klesl. Ve čtvrtek jich v Česku přibylo 227, což je o 22 méně než před týdnem. Reprodukční číslo, které určuje, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se snížilo z 1,3 na 1,25. Na 100 tisíc obyvatel připadá v zemi za uplynulých sedm dní 15 nakažených. Také toto incidenční číslo mírně kleslo. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Zdravotnice na odběrovém místě pro testování na nemoc covid-19 | Foto: ČTK

V úterý denní nárůst nakažených poprvé za více než měsíc překročil 300 případů. Reprodukční číslo mělo ve středu nejvyšší hodnotu v tomto roce, a to 1,45. V posledních dvou dnech se trend otočil. Reprodukční číslo ale stále zůstává vyšší než jedna. Pokud by bylo pod touto hranicí, znamenalo by to, že epidemie zpomaluje. Před měsícem bylo reprodukční číslo pod 0,7.