Dál roste i reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, vzrostlo z 1,26 na 1,36. Vyšší bylo naposledy v polovině července. V nemocnicích bylo v pondělí 82 pacientů s covidem, o den dříve to bylo 64. Více hospitalizovaných bylo naposledy 22. června. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo se nad hodnotou jedna drží třináctý den v řadě. Hodnota jedna představuje předěl mezi zrychlováním a zpomalováním šíření infekce.

Nejméně příznivá je epidemická situace v Karlovarském kraji, kde za poslední týden připadá 33 nově odhalených případů covidu na 100 tisíc obyvatel. Následuje Praha s 29 případy a Jihočeský kraj s 22 případy. Naopak nejnižší incidenční číslo má Královéhradecký kraj. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá osm nových případů za poslední týden.

Od začátku loňského března, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno přes 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30 408 lidí s covidem-19 dosud zemřelo. V mezitýdenním srovnání se nárůsty počtu nových případů zvyšují osm dní v řadě. Za celý minulý týden evidují statistiky 1743 nově potvrzených případů nákazy, zatímco o týden dříve to bylo 1307 nakažených. V minulém týdnu se počty pozitivních testů vyšplhaly těsně nad 300 ve čtvrtek a v pátek.

Laboratoře v pondělí provedly přes 84 tisíc testů, asi o tisícovku víc než ve stejný den v předchozím týdnu. U preventivních a plošných testů, které tvoří naprostou většinu prováděných testů, podíl potvrzených případů vzrostl proti předchozímu pondělí z 0,14 na 0,2 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé s příznaky, podíl stoupl z 1,22 na 2,78 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,81 na 0,99 procenta.

Zdravotníci v pondělí aplikovali 15 819 dávek vakcíny proti covidu, zhruba o 12 tisíc méně než o týden dřív. Celkem bylo za dobu očkování podáno 11,56 milionu dávek. Plně naočkovaných je v zemi 5,79 milionu lidí, to je přibližně 54 procent celkové populace České republiky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli v České televizi řekl, že zrušit nošení roušek a další opatření pro hromadné akce bude možné, až se naočkuje asi 75 procent populace. Odhaduje, že by se toho mohlo dosáhnout do konce podzimu.