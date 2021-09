Od začátku epidemie loni v březnu se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo přes 1,68 milionu lidí. Zhruba 98 procent z nich se vyléčilo, 30.422 zemřelo. Za posledních sedm dní přibylo do statistik pět úmrtí, od začátku září 11.

Na úrovni okresů se infekce nejvíc šíří na Karlovarsku a Opavsku. V okrese Karlovy Vary připadá 61 nových případů na 100 tisíc obyvatel za týden, na Opavsku je to 59. V přepočtu přes 50 nakažených má ještě Vsetínsko a Písecko.

Nejvíce se nyní nákaza šíří v Praze, kde připadá 43 nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. V Karlovarském kraji, kde byla v minulých dnech incidence nejvyšší, je to v přepočtu 40 nově nakažených. Následuje Moravskoslezský kraj s incidencí 35. Naopak nejnižší incidenční číslo má Liberecký kraj, a to devět.

Laboratoře v Česku odhalily ve středu 524 nových případů koronaviru, v mezitýdenním srovnání je to o 147 více. Oproti úterý počet nově nakažených o 32 klesl. Nemocniční péči vyžadovalo ve středu 154 pacientů s onemocněním covid-19, ve vážném stavu je jich 29. Před týdnem vyžadovala nemocniční péči zhruba stovka pacientů, v těžkém stavu jich bylo 15. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. I loni v září šíření covidu zrychlilo, pacientů v nemocnicích ale bylo několikanásobně víc.

