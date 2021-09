Od začátku epidemie onemocnění covid-19 loni v březnu se novým typem koronaviru v Česku prokazatelně nakazilo přes 1,68 milionu lidí, z nichž 30 427 zemřelo. Od začátku září přibylo do statistik zatím 14 případů úmrtí, téměř stejně jako za celý červenec. V úterý a ve středu zemřeli s covidem shodně tři lidé.

Na úrovni okresů je nejméně příznivá situace na Opavsku a Karlovarsku. V Opavě a okolí připadá na 100 tisíc obyvatel 67 nových případů nákazy za posledních sedm dní, v okrese Karlovy Vary je to 61 případů.

Ve čtvrtek testy v Česku potvrdily 550 nových případů onemocnění covid-19, o 130 víc než před týdnem. Šlo tak o třetí den v řadě, kdy nárůst přesáhl 500 případů. Za poslední týden připadá v Česku 28 nově odhalených případů nákazy na 100 tisíc obyvatel, což je nejvíc od konce května. V nemocnicích je v souvislosti s covidem podle posledních údajů 158 lidí. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.