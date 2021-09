Na úrovni okresů je nejméně příznivá situace na Opavsku a Vsetínsku. V Opavě a okolí připadá na 100 tisíc obyvatel 77 nových případů nákazy za posledních sedm dní, v okrese Vsetín je to 56 případů.

Nejrychleji se nyní koronavirová infekce šíří v Praze, kde na 100 tisíc obyvatel připadá v průměru 46 nových případů za posledních sedm dní. Nově následuje Moravskoslezský kraj s 38 případy. V Karlovarské kraji, kde byla v minulých dnech incidence dlouhodobě nejvyšší, incidenční číslo klesá, nyní je to 36 případů za týden v přepočtu na 100 tisíc lidí. Naopak nejlépe je na tom Liberecký kraj, kde se incidenční číslo drží pod deseti.

Denní počet nově potvrzených případů klesl po třech dnech pod 500. Za pátek laboratoře odhalily 442 nakažených, zhruba stejně jako před týdnem. Oproti čtvrtku bylo pozitivních testů asi o stovku méně. Na 100 tisíc obyvatel připadá za poslední týden 28 nově potvrzených případů, stejně jako předchozí den. Před týdnem bylo takzvané incidenční číslo 24. Nemocniční péči vyžadovalo v pátek 171 pacientů s onemocněním covid-19, ve vážném stavu jich je 31. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.