Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od začátku loňského března bylo v zemi potvrzeno téměř 1,69 milionu případů nemoci a zemřelo 30 430 lidí s covidem-19. V tomto týdnu zemřelo podle statistiky zatím devět pacientů, v minulém to bylo o tři méně. Testů za sobotu eviduje ministerstvo podle předběžné statistiky kolem 49 tisíc, podobně jako o týden dřív.

Incidenční číslo je nadále nejvyšší v Praze, kde stouplo na 47 případů nákazy za týden na 100 tisíc obyvatel. Následuje Moravskoslezský kraj s 38 případy. V Karlovarském kraji, kde byla v minulých dnech incidence dlouhodobě nejvyšší, incidenční číslo dál klesá, nyní je to 31 případů za týden v přepočtu na 100 tisíc lidí. Naopak nejlépe je na tom Liberecký kraj, kde se incidenční číslo drží na deseti. Na úrovni okresů přetrvává nejméně příznivá situace na Opavsku a Vsetínsku. V Opavě a okolí připadá na 100 tisíc obyvatel 77 nových případů nákazy za posledních sedm dní, v okrese Vsetín je to 54 případů.

Počty hospitalizovaných v posledních dnech většinou stoupaly, před týdnem leželo s covidem v nemocnicích 115 lidí, v pátek už to bylo 169 lidí. V sobotu ale jejich počet klesl na 146. Před rokem vyžadovalo v souvislosti s covidem nemocniční péči kolem 500 pacientů, ve vážném stavu jich bylo zhruba 90.

Počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem ve srovnání s předchozím týdnem dál stoupají. Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin. V prvním zářijovém týdnu se dvakrát dostal lehce nad 300, v následujícím se pak jednou vyšplhal k téměř 600 a v tomto týdnu se v pracovních dnech pohyboval kolem 500. Od pondělí do soboty přibylo v tomto týdnu 2862 případů, zatímco ve stejném období v minulém týdnu to bylo asi o 400 méně. Loni touto dobou přibývalo podobně případů za jediný den.

Laboratoře v Česku v sobotu odhalily 301 případů koronaviru, o 50 víc než před týdnem. Víc pozitivních testů za víkendový den evidovalo ministerstvo zdravotnictví naposledy 22. května. V nemocnicích bylo v sobotu 146 lidí s onemocněním covid-19, oproti pátku jejich počet klesl o 23. Ve vážném stavu je v posledních dnech kolem 30 lidí. Tzv. incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů covidu-19 za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, stagnuje třetím dnem na 28 případech. Reprodukční číslo kleslo na 1,11. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.