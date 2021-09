Od začátku očkování eviduje Státní ústav pro kontrolu léčiv 8304 podezření na nežádoucí účinky vakcín, za poslední dva týdny počet vzrostl asi o 140. Většinou lidé popisují reakce jako horečku, zimnici, únavu, reakci v místě vpichu, příznaky chřipky a podobně. Za dva týdny přibyla také čtyři podezření na úmrtí po očkování, celkem jich je 113. Ústav upozorňuje na to, že mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti.

Tempo očkování klesá. Ve středu podali zdravotníci 8162 dávek vakcíny. Je to nejméně tento týden a o třetinu méně než minulou středu. Od začátku vakcinace bylo v Česku aplikováno více než 11,7 milionu dávek, ukončené očkování má 5,9 milionu lidí.

S koronavirem dosud v Česku zemřelo 30 448 lidí. V poslední době lze pozorovat mírný nárůst zemřelých. V uplynulých šesti dnech eviduje ministerstvo 14 obětí. Ve druhém zářijovém týdnu jich bylo šest, o týden dříve to byli dva zemřelí.

Ve středu přibylo v České republice 526 potvrzených případů covidu. Je to zhruba stejně jako před týdnem, kdy bylo nově nakažených o pět méně. Počet hospitalizovaných s koronavirem mírně klesl na 165 lidí. V těžkém stavu je 24 z nich. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie zůstalo na 1,05. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.