Od začátku epidemie loni v březnu se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo přes 1,69 milionu lidí. Většina se vyléčila, 30 459 lidí s nákazou zemřelo. Za tento týden přibylo do statistik zatím pět úmrtí.

Denní počty pozitivních testů začaly růst s koncem prázdnin, nad 500 se dostaly v polovině září, nad 600 pak toto pondělí. Průměrná týdenní incidence covidu v Česku k dnešku vzrostla z 31 na 33 potvrzených případů na 100 tisíc obyvatel. Je to o čtyři případy více než o týden dřív. Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného mírně vzrostlo z 1,1 na 1,15. Nad zlomovou hodnotou jedna se reprodukční číslo drží od 26. srpna.

V Česku denní počty potvrzených případů koronaviru dál rostou, ve středu laboratoře odhalily 732 nakažených, což je nejvíce od 19. května. Oproti svátečnímu úterý je to o 260 víc a v mezitýdenním srovnání o 211. Stoupá také počet hospitalizovaných s onemocněním covid-19. Ve středu vyžadovalo nemocniční péči 237 nakažených, o 20 víc než v úterý a o 63 víc než před týdnem. Víc lidí s covidem leželo v nemocnicích naposledy 9. června. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

