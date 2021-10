Denní počet potvrzených případů koronaviru v Česku přesáhl 900, laboratoře jich ve čtvrtek odhalily 917. Proti středě bylo pozitivních testů o 183 víc, v mezitýdenním srovnání o 433. Průměrná týdenní incidence covidu v Česku vzrostla ze 33 na 37 potvrzených případů na 100 tisíc obyvatel, což je nejvíc od konce května. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy stouplo na 1,24 z předchozích 1,15. Vyšší bylo naposledy 11. září. Nad hodnotou jedna znamenající zrychlování epidemie se drží od konce srpna. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Testování na covid. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti. V polovině září se denní počty nakažených dostaly nad 500, toto pondělí nad 600, ve středu nad 700 a ve čtvrtek nad 900. Za celé září přibylo v Česku podle statistik téměř 13.000 případů, v srpnu to bylo necelých 6000.