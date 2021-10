Povinné očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, žádá Vědecká rada České lékařské komory, napsala dnešní Mladá fronta Dnes (MfD). Prezident komory Milan Kubek by chtěl, aby očkování bylo povinné pro všechny, řekl.

Počet nových případů koronaviru v Česku v pátek potřetí v tomto týdnu přesáhl tisícovku. Laboratoře jich potvrdily 1017, téměř o čtvrtinu víc než před týdnem. Testů přitom v mezitýdenním srovnání ubylo. S nemocí covid-19 je v nemocnicích 331 lidí, nejvíc od začátku června. Počet úmrtí s koronavirem se přiblížil 30 500. Dál roste počet nových případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.