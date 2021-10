Pojedenácté za sebou vzrostla sedmidenní incidence nákazy. K sobotě připadalo 56 potvrzených případů koronaviru za týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, v pátek to bylo 54. Vyšší incidenční číslo bylo naposledy 19. května.

Podobné množství lidí umíralo v ČR s koronavirem za týden naposledy v polovině června, v dalším období se situace zlepšila. Týdenní počty byly nižší než deset a v řadě dnů s covidem-19 nezemřel nikdo. Takový den byl naposledy 27. září. Podle představitelů vlády by se ale díky očkování neměla opakovat situace z jara, kdy byly nemocnice zahlcené pacienty s koronavirem a umíralo jich i víc než 200 za den.

Počet úmrtí s nemocí covid-19 v Česku přesáhl 30 500. Zemřelých přibývá rychleji než dřív, za poslední týden o 23, o týden dřív s nákazou zemřelo 11 lidí. Testy v sobotu v ČR potvrdily 665 případů koronaviru, o pětinu víc než před týdnem a nejvíc ve víkendovém dni od 8. května. Počet lidí s covidem-19 v nemocnicích se od soboty snížil o 15 na 306, stále je ale o třetinu vyšší než před týdnem. Vytrvale roste takzvané incidenční číslo, které udává počet nově nakažených za týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

