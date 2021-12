Denní nárůsty počtu nakažených klesají v mezitýdenním srovnání devátým dnem v řadě. Od začátku týdne testy prokázaly celkem 77 837 případů, zatímco za pět pracovních dní předchozího týdne to bylo 97 tisíc případů.

Týdenní incidence v Česku klesla na 889 nových případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Nejhorší epidemická situace je ve Zlínském kraji a na Vysočině, kde je incidenční číslo stále vyšší než 1000. Naopak nejlépe je na tom Karlovarský kraj se 419 nově potvrzenými případy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

Nejčastější fámy o covidu: Očkované osoby se chovají jinak

Z okresů je na tom nejhůře Uherskohradišťsko s týdenní incidencí těsně pod 1200 případy na 100 tisíc lidí. Následují okresy Vyškov a Žďár na Sázavou s incidenčním číslem vyšším než 1100. Na opačném konci žebříčku je Sokolovsko s Chebskem.

ON-LINE ke covidu čtěte ZDE

Mírně klesá také zátěž nemocnic. V pátek bylo hospitalizovaných 6222 lidí s covidem, z toho 1067 v těžkém stavu. Oproti stejnému dni předchozího týdne klesl počet covidových pacientů o 804 byl nejnižší za téměř dva poslední týdny.

Laboratoře v Česku za pátek vyhodnotily podle průběžných údajů přes 100 tisíc vzorků. Bylo to zhruba o 25 tisíc méně než před týdnem, ale údaj za tento pátek s největší pravděpodobností ještě vzroste.

Pozitivní výsledek mělo 30,7 procent lidí, kteří se nechali otestovat s příznaky nemoci. V pátek o týden dříve to bylo 34,4 procenta. U nejčastějších preventivních testů bylo pozitivních necelých šest procent vzorků, což je mírný pokles proti minulému týdnu. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, klesl podíl pozitivních z 13,3 na 12,1 procenta.

Mírně klesá také reprodukční číslo, udávající kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden nemocný. Aktuálně má dle výpočtu ČTK hodnotu 0,83, zatímco o den dříve to bylo 0,86. Pod hodnotou jedna, která je rozhraním mezi zrychlováním a zpomalováním šíření nákazy, se reprodukční číslo drží devátým dnem v řadě.

Jak je to s očkováním a platností certifikátu.Zdroj: MZČROd začátku epidemie loni v březnu se novým koronavirem v Česku prokazatelně nakazilo více než 2,3 milionu lidí. Přibližně 86 procent z nich se již uzdravilo, naopak 34 377 lidí s prokázaným covidem zemřelo. Za prosinec zatím přibylo do statistik téměř 1100 úmrtí, v průměru 108 za den. Je to více než v listopadu, kdy na každý den připadalo 81 případů úmrtí.

Zdravotníci v Česku v pátek aplikovali 94 732 dávek očkování, které by mělo zabránit těžkému průběhu nemoci. Od začátku vakcinace bylo lidem podáno 14,3 milionu dávek. Ukončené očkování má v Česku zhruba 6,5 milionu lidí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc lidí:

Kraj Potvrzených případů covidu za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Zlínský 1065 Vysočina 1029 Moravskoslezský 990 Pardubický 985 Olomoucký 966 Jihomoravský 954 Liberecký 921 Středočeský 892 Jihočeský 890 Královéhradecký 868 Ústecký 849 Praha 745 Plzeňský 684 Karlovarský 419

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví