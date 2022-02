Počty nově potvrzených případů covidu klesají v mezitýdenním srovnání 17 dní v řadě. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel připadalo v Česku ke čtvrtku 702 nových případů za poslední týden, zatímco ve středu to bylo 754. Nejrozšířenější je nyní koronavirus v Plzeňském kraji se sedmidenní incidencí 851, následuje Jihomoravský kraj s 839 nakaženými na 100 tisíc obyvatel za poslední týden. Naopak nejnižší incidence je nadále v Karlovarském kraji, kde dosahuje hodnoty 497. Bezpečné hodnoty jsou podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška do 250, Česko by se na ně mohlo dostat v druhé polovině března, řekl tento týden.