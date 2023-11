Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová šíří na Facebooku další dezinformaci. Konkrétně článek o tom, že vakcíny proti covidu zabily víc lidí než covid. Text však vychází z velmi sporných údajů.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová | Foto: Deník/Dominik Puhludka

„Pravda vyplouvá na povrch jako olej na vodu…. Ten milion dolarů na stole, kdo to tvrzení ‚rozbije‘, to už je pane jiná káva…. To by mohlo stát očkovacím fanatikům za to pokusit se… Ale historicky a odborně se znemožnit nebude chtít patrně nikdo… V každém případě vyzyvateli patří palec nahoru…“ To napsala v pondělí 30. října senátorka na svůj facebookový profil Jana Zwyrtek Hamplová fanpage.

Komentovala tak sdílený příspěvek někdejšího lékaře a současného homeopata Vladimíra Čížka, který vyšel o den dříve na webu Blogosvět pod titulkem Tvrzení za 1 milion dolarů: „Vakcíny zabily víc lidí než samotný Covid.“

Příspěvek se začal z profilu Hamplové okamžitě rychle šířit. Do středy 1. listopadu odpoledne dosáhl více než 500 sdílení. Jenže jako v řadě předchozích případů, i tentokrát Hamplová šířila dezinformaci.

Co Čížek ve svém blogu píše? Podle něj si „americký podnikatel, absolvent MIT a filantrop Steve Kirsch“ udělal vlastní průzkum a zjistil, že vakcíny pravděpodobně zabily 3,5krát víc lidí než samotný covid-19. Prý je ochoten dát na stůl milion dolarů a diskutovat s někým, kdo přinese důkazy proti jeho tvrzení.

V textu Čížek dále uvádí několikero „studií“, jež mají Kirschovy závěry potvrzovat. „Oficiální Rasmussenův výzkum veřejného mínění ukázal, že na covid i na vakcínu zemřelo v rodinách účastníků stejné množství lidí. Mark Skidmore ve své práci ukázal, že počet obětí vakcín může být až 289 279, a to jen v USA a pouze za rok 2021… Denis Rancourt prozkoumal data ze 17 zemí jižní polokoule ze čtyř světadílů a došel k následujícím závěrům: Vakcíny nezachránily životy. Vakcíny naopak způsobily úmrtí až 17 milionů lidí ze zkoumaných zemí,“ prohlásil Čížek.

Jenže se zmíněnými studiemi je to jinak, než tvrdí.

Rancourtova chybná analýza

Údajné analýze dat ze 17 zemí jižní polokoule, zpracované bývalým profesorem fyziky na Ottawské univerzitě Denisem Rancourtem a kolektivem jeho spolupracovníků, se věnoval tým Health Feedback, mezinárodní síť vědců třídících ve zdravotních a lékařských médiích fakta od fikce.

Analýzu vydala 17. září 2023 nezisková organizace Correlation Research in the Public Interest, jejíž je Rancourt jedním z ředitelů. Vědci prý zjistili, že vakcíny proti covidu jsou v příčinné souvislosti se zvýšenou úmrtností a že kvůli nim zemřelo asi 17 milionů lidí.

„Neexistuje žádný důkaz o úmrtnosti v důsledku toho, že by na planetu přišel zvláště virulentní patogen. Nic takového se nestalo. Pak byly zavedeny vakcíny a všude, kde k tomu došlo, vzrostla úmrtnost,“ prohlásil Rancourt.

Smrt patologa Burkhardta znovu přiživila fámy o vakcínách. A šíří se i v Česku

Rancourtova analýza tvrdí, že skoky v nadměrné úmrtnosti před zavedením vakcín „nemohlo způsobit globálně se šířící virové respirační onemocnění“, ale že je nutné přičíst je „náhlým změnám v lékařských a institucionálních protokolech souvisejících s vyhlášením pandemie“. Jinými slovy popírá, že by covid-19 způsobil pandemii. Místo toho razí přesvědčení, že úmrtnost, ať už z jakékoli příčiny, začala stoupat až po nasazení vakcín proti tomuto onemocnění.

Skoky v nadměrné úmrtnosti v období po očkování prý korelovaly se zavedením vakcíny. „Kromě toho, že korelace sama o sobě neprokazuje příčinnou souvislost, zapomněl vzít v úvahu skutečnost, že tyto skoky v nadměrné úmrtnosti odpovídaly nárůstu úmrtí na covid-19. To znamená, že tyto výkyvy způsobil velmi pravděpodobně covid-19, nikoli vakcíny. Publikované studie nezjistily, že by očkovaní lidé měli vyšší úmrtnost než neočkovaní,“ namítá tým Health Feedback.

Problematická byla pod něj i použitá metoda. „Autoři nezjistili, zda lidé, kteří zemřeli, byli očkováni, protože čerpali z údajů na úrovni populace, nikoli konkrétních jednotlivců. Právě zjištění, zda ti, kdo zemřeli, byli očkováni, mělo být základním prvním krokem. Bez ujištění, že tomu tak bylo, nemůžeme spolehlivě vyvozovat příčinné závěry mezi očkováním a úmrtím,“ uvádí tým Health Feedback.

Dokázala nová recenzovaná studie škodlivost vakcín proti covidu? Ne, je to jinak

Závěry Rancourta a spol. zpochybnil také biostatistik Jeffrey Morris, profesor na Pensylvánské univerzitě. Poukázal na to, že skoky v nadměrné úmrtnosti odpovídaly mnohem těsněji nárůstu úmrtí na covid-19 než očkování, ale analýza samotnou nemoc jako možné vysvětlení úmrtnosti vůbec neuznala.

Věcí se zabýval i tým pro ověřování faktů agentury AFP News. Také jím oslovení odborníci se shodli, že nadměrnou úmrtnost způsobil s největší pravděpodobností koronavirus, nikoli očkování proti němu.

Manipulativní výzkum veřejného mínění

Slova o Rasmussenově výzkumu veřejného mínění se zase vztahují k tzv. Rasmussen Reports, což jsou telefonické a online průzkumy ve Spojených státech amerických. Ty ale neukázaly, že „na covid i na vakcínu zemřelo v rodinách účastníků stejné množství lidí“, jak lže Čížek.

Firma Rasmussen Reports pouze koncem března 2023 na svých stránkách zveřejnila, že podle jejího nejnovějšího výzkumu se to, že někdo z domácnosti zemřel na vedlejší účinky spojené s očkováním proti covidu, domnívá téměř stejné procento Američanů (10 procent), jako je těch, kteří tvrdí, že člen jejich domácnosti zemřel na covid (11 procent dospělých). Objektivnost a reprezentativnost výzkumu je ale velmi sporná.

Projekt Rasmussen Reports založil v roce 2003 Scott Rasmussen, který působil jako její prezident až do července 2013, kdy odešel a založil digitální agenturu Styrk.

Máme v ČR cenzuru? ptal se výzkum. Provedení i výsledky jsou ale sporné

Firma nadále pokračuje v provádění výzkumů veřejného mínění, avšak stále častěji čelí kritice. Podle ní se angažuje ve prospěch konspiračních teorií a její výzkumy jsou úmyslně stavěné tak, aby výsledky podporovaly krajně-pravicové postoje (například popírání voleb nebo právě skepticismus ve věci očkování proti koronaviru).

„Po dvou desetiletích poměrně konzistentního pravicového průzkumu voleb a politických otázek se firma přestala chovat jako normální průzkumník. Namísto toho, aby se jednoduše zeptala Američanů na jejich přesvědčení o konspiračních teoriích a krajních názorech, tato přesvědčení umocnila a propůjčila jim svou legitimitu,“ napsal letos v červenci Matt Shuham z amerického liberálně orientovaného online titulu HuffPost.

Zaujatý postoj dala tato společnost podle něj najevo i při výzkumu týkajícího se očkování proti covidu. „S odvoláním na výsledky vlastního průzkumu mezi Američany, kteří si myslí, že znají někoho zabitého vakcínou proti covidu-19, tweetovala firma Rasmussen Reports karikaturu zobrazující hřbitov se slovem ‚náhoda‘ na každém náhrobku a s komentářem: Všichni jsme ušli dlouhou cestu od ‚bezpečného a efektivního‘,“ zmínil konkrétní příklad Shuham.

Covid, TBC, akcie zbrojařských firem. Dezinformátor Aleš Svoboda opět na scéně

Problematické jsou i způsoby, jimiž společnost své výzkumy provádí. „Rasmussen Reports používá k telefonickému dotazování lidí častěji automatizovaný digitální hlas než živé operátory, což podle jejích kritiků vylučuje z dotazování lidi, kteří používají pouze mobilní telefony (kvůli federálnímu zákonu zakazujícímu robotické hovory na mobilní telefony),“ vypočítává Shuham. Firma podle něj také tají, na jakém vzorku a jak provádí své online průzkumy a jak převádí údaje získané od těchto respondentů na poměry v celé americké veřejnosti.

Podle Americké asociace veřejného mínění je dalším neduhem Rasmussen Reports to, že v úvodních otázkách vede dotazovaného tím, že naznačuje pozici nebo postoj autority, s níž může být obtížné nesouhlasit.

„Asociace používání takových otázek nedoporučuje a nabádá respondenty, aby se vyhnuli výzkumům, které je nutí reagovat určitým způsobem nebo jež představují pouze jednu stránku problému – ale právě takové se objevují u Rasmussen Reports,“ uvádí asociace.

Divný Skidmorův přepočet

Rovněž s Markem Skidmorem je to jinak, než předkládá Čížek. Americký ekonom Skidmore před časem na základě anonymní databáze 2 840 respondentů sestavené nezávislou průzkumovou firmou zjistil, že lidé, kteří znali někoho, kdo prodělal vážný průběh covidu, se nechávali očkovat s větší pravděpodobností než ti, kteří znali někoho, kdo vypadal, že ho poškodilo očkování.

„Na tom by ještě nebylo nic zvlášť překvapivého. Skidmore šel ale dál. Z počtu respondentů, kteří uvedli, že znají někoho, kdo zemřel na vakcínu, převedl výsledky na celou populaci tak, aby došel k závěru, že úmrtí souvisejících s vakcínou může být v USA až 278 000,“ uvedl letos v dubnu reportér Los Angeles Time Michael Hiltzik.

Náhle zemřeli, to není náhoda, to dřív nebylo. Dezinformátoři dál matou lidi

Podle něj je takový převod neobhajitelný, protože základní údaje pocházely od lidí, kteří nemohli vědět, zda to, že jejich známí po očkování zemřeli nebo onemocněli, souviselo nějak s tímto očkováním.

„K odhadu skutečného počtu úmrtí použil Skidmore domněnky lidí o tom, že jejich známí zemřeli v důsledku očkování proti covidu. To je hodně velký skok. Rozhodně to není žádná platná metoda,“ uvedl Hiltzik.

Stále stejné firmy

Jak zmiňovaný Steve Kirsch, tak Čížek i Hamplová šíří dezinformace soustavně a dlouhodobě. Steve Kirsch je americký podnikatel, který se nejdříve pokoušel prosadit léčení covidu levným antidepresivem fluvoxamin, v Česku nabízeným pod obchodní značkou fevarin. Po zavedení očkování se změnil v přesvědčeného antivaxera a začal o něm šířit dezinformace, jež musel vyvracet například americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv.

Zdroj: DeníkČížek se podle vlastního vyjádření na svém webu Homeopat zabývá homeopatií, tedy metodou, na niž nelze podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2019 nahlížet jako na lékařskou službu podle zákona. Český klub skeptiků Sisyfos ho zařadil k těm osobnostem alternativní medicíny a pseudovědy, jež během pandemie a často i mimo ni šířily řadu dezinformací.

Hamplová na svém facebooku sdílela například výrok lživě vložený do úst režisérovi Jiřímu Strachovi, lživou zprávu o šíření tuberkulózy ukrajinskými vojáky, lživý text o masovém odpojování elektroměrů na jižní Moravě a řadu dalších.