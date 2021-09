Slova o materiální připravenosti potvrzují i další nemocnice napříč republikou, které v tomto týdnu oslovili reportéři Deníku. Všechny jsou podle svých zástupců schopny během pár hodin omezit chod běžných oddělení a opět je předělat na covidové pracoviště. Platí to i pro Slezskou nemocnici v Opavě. Právě Opavsko je nyní nejvíce covidem zasaženo a v posledních dnech tu byla nákaza covidem potvrzena u 175 lidí. V nemocnici však leží „jen“ pět pacientů, z toho dva na JIP. V Praze například Všeobecná fakultní nemocnice také těží ze zkušeností z loňska.

Toto zdravotnické zařízení bylo v loňském roce jedním z nejvytíženějším v zemi. Své infekční oddělení, které čítá na 70 lůžek, je schopné během několika hodin rozšířit i na další oddělení a opět z nich učinit covidária. Zatím to není potřeba: v brněnské FN se teď léčí 13 pacientů s covidem, z toho čtyři pacienti leží na JIP.

Špitály se přes léto připravovaly na možnou další vlnu epidemie i po technické stránce. Zvětšovaly především zásoby životadárného kyslíku, úplnou novinkou jsou pak i pratelné covidové obleky, které doplňují dosud používané jednorázové „igelity“. Pratelné obleky například nově používá brněnská Fakultní nemocnice. „Chceme jít ekologickou cestou, a proto jsme pořídili několik pratelných obleků. Nebudeme mít tolik odpadu a navíc je to i ekonomicky výhodnější,“ popisuje mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Odpověď z nemocnic je zatím sebevědomá: Covid nás už nezaskočí. „Poučili jsme se a jsme na příchod případné další vlny připraveni. Nyní máme dostatek léků, přístrojů, kyslíku i ochranných pomůcek,“ říká předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. Jedinou „kaňkou“ podle Sohlicha stále zůstává poddimenzovaný personál. V případě nutnosti tak bude muset pomoci armáda i studenti medicíny. Jinak se ale nemocnice „cítí“ a během hodin se opět uvedou do covidového provozu.

Už je to rok a půl, co se nákaza covidem-19 vymkla takřka jakékoliv kontrole a koronavirus zastihl české zdravotnictví v nedbalkách. Chybělo takřka všechno: respirátory, ochranné pomůcky, kyslík i personál. Na začátku podzimu 2021 a při denním počtu nakažených kolem šesti stovek si proto lidé opět kladou otázku: Jsme tentokrát připraveni?

