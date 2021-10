Dávek vakcín proti covidu-19 bylo v Česku od začátku očkování loni v prosinci podáno dohromady 11,87 milionu a plně naočkováno bylo 5,99 milionu lidí. Denní počty očkovaných v posledních měsících prudce poklesly. Zatímco ještě na přelomu června a července bylo ve všedních dnech očkováno každý den až kolem 120 tisíc lidí, začátkem srpna to bylo už jen kolem 50 tisíc lidí za den a tento týden méně než 10 tisíc denně. Ve čtvrtek bylo očkovaných zhruba 8600, přibližně o 3000 méně než před týdnem. Začalo už přitom i očkování posilující dávkou pro plně naočkované.

Šíření nemoci covid-19 v Česku dále zrychluje. Ve čtvrtek přibylo 991 případů nákazy koronavirem, což bylo o 75 více než před týdnem. Ještě výrazněji rostou počty hospitalizovaných. Množství pacientů s covidem-19 v nemocnicích za poslední týden stouplo asi o čtvrtinu na 315, a množství těžce nemocných dokonce vzrostlo o tři čtvrtiny na 64. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Značně se zvýšil i počet úmrtí nakažených. Za uplynulý týden zemřelo 20 lidí, zatímco v předchozím týdnu bylo zemřelých skoro o polovinu méně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.