Laboratoře v pátek provedly přibližně 99.000 testů, v mezitýdenním srovnání to bylo o 26 tisíc testovaných méně. V kategorii preventivních a plošných testů, které tvoří většinu prováděných testů, podíl nově potvrzených případů nemoci stoupl z 0,17 procenta za předchozí pátek na 0,38 procenta. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních vzrostl z 1,0 na 1,95 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou už testováni třeba lidé vykazující příznaky, se zvýšil z 2,41 na 4,08 procenta.

Zdravotníci v pátek podali zhruba 12 tisíc dávek vakcíny. Bylo to nejvíce v tomto týdnu, ale zhruba o 2000 méně než před týdnem. Od začátku vakcinace bylo v Česku aplikováno 11,8 milionu dávek. Dokončené očkování má necelých šest milionů lidí.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara už není většina lidí vůči covidu vnímavá tak, aby u nich způsobil vážnější stav, protože nemoc buď prodělali, nebo jsou očkovaní, případně oboje. "Virus bude do nemocnic přivádět hlavně ty, kteří nákazu neprodělali a z vlastního rozhodnutí se nenechali očkovat, anebo osoby s oslabenou imunitou, které nevyužijí možnost bezplatného posílení imunity booster (podpůrnou) dávkou. Počet případů bude stoupat především v méně rizikových skupinách populace," sdělil ČTK Maďar. Zpřísňovat opatření proto podle něj není třeba.

Počet hospitalizovaných se v posledních dnech příliš nemění. V pondělí bylo v nemocnicích s covidem 226 lidí, v pátek o čtyři více. V těžkém stavu bylo na začátku týdne 38 lidí, jejich počet se do pátku o šest snížil.

Nárůsty nakažených byly v mezitýdenním srovnání vyšší každý den tohoto týdne s výjimkou úterý, kdy byl ale svátek. Od pondělí do pátku odhalily laboratoře v Česku 3615 nakažených. V předchozím týdnu to za stejné období bylo 2577 případů.

V pátek přibylo v Česku 824 potvrzených případů covidu, o 327 více než před týdnem. Počet hospitalizovaných proti čtvrtku klesl o sedm na 230 pacientů. Ve vážném stavu je 32 z nich. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy stouplo na 1,32 z předchozích 1,24, a je tak nejvyšší od první poloviny září. Průměrná týdenní incidence covidu vzrostla ze 37 na 40 potvrzených případů na 100 tisíc obyvatel. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

