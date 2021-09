Zrušit nošení roušek a další opatření pro hromadné akce bude možné, až se naočkuje proti covidu-19 asi 75 procent populace, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Odhaduje, že by se toho mohlo dosáhnout do konce podzimu. V Otázkách Václava Moravce v České televizi řekl, že nyní má dokončené očkování proti koronaviru v celé zemi asi 54 procent lidí. Podle prezidenta České lékařské komory se dosáhne kolektivní imunity, až očkovanost dosáhne 85 až 90 procent.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). | Foto: ČTK

"Ta opatření můžeme zrušit za předpokladu vyšší proočkovanosti, to je to sdělení, které dnes máme. I v kampani říkáme \'pojďme to dotáhnout aspoň na 75 procent pročkovanosti a pak se můžeme bavit stejně jako v ostatních zemích o zrušení těch opatření\'," řekl Vojtěch. Podle něj by se to mohlo týkat uvolnění povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech a dalších opatření na hromadných akcích. Na těch se nyní například omezuje kapacita, mají se dodržovat rozestupy a předkládat testy na covid-19 nebo jiné potvrzení o bezinfekčnosti.