Pracovní karanténa podle Rakušana znamená, že zaměstnanec přijde do práce, ráno se otestuje antigenním testem. Pokud ten vyjde pozitivně, aniž by dotyčný vykazoval symptomy, bude mít zaměstnavatel právo ponechat zaměstnance na pracovišti. Podmínky ale musí odpovídat tomu, aby byl zaměstnanec izolovaný. Zaměstnavatel tak musí zajistit například oddělené pracovní místo, pracovník musí mít neustále nasazený respirátor. „Pokud bude pozitivní i PCR test, považuje se zaměstnanec za nemocného a musí zůstat doma,“ dodal ministr vnitra

„Pracovní karanténa se nebude týkat například školství. Pokud je učitel pozitivně testován, to riziko šíření nákazy je vysoké a takový člověk určitě nepůjde do práce,“ vysvětlil Rakušan.

PŘEHLEDNĚ: Co se už ví o omikronu a jaké má příznaky. Testy obejít nedokáže

K pracovní karanténě bude možné přistoupit ve chvíli, kdy by jednotlivé složky kritické infrastruktury byly ohroženy vysokým počtem nakažených pracovníků. „V případě kritické infrastruktury jsme se snažili definovat takový podíl nemocných zaměstnanců, který by znamenal ohrožení těchto profesí,“ doplnil ministr vnitra. Konkrétní podíl bude podle Rakušana pro jednotlivé pozice různý.

Krizový štáb se připravuje na různé varianty vývoje covidové situace v Česku. „V tuto chvíli jsme situaci schopni zvládat v rámci pandemického zákona. Pokud by ale například třetina hasičů a policistů byla mimo službu, nastala by situace, kdy bude třeba nouzový stav, a to kvůli zavedení takzvané pracovní povinnosti. To ale není záležitost tohoto týdne,“ uvedl Rakušan.

Ústřední krizový štáb před týdnem pověřil představitele kritické infrastruktury, ke které patří například elektrárny, telekomunikační sítě či státní úřady, vypracováním zvláštního režimu opatření pro případ, že by jejich zaměstnance postila ve větší míře nákaza omikronem.

Omikron a děti: Jsou na něj náchylnější, projevuje se i velmi těžkým kašlem

„Smyslem celého opatření je to, aby jednotlivé prvky klíčové infrastruktury, ale i celá společnost fungovaly bez problému,“ doplnil generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. „To, jakým způsobem bude pracovní karanténa probíhat, pak musí určit ministerstvo zdravotnictví.“

Nákaza omikronem

„V současné době máme v Česku necelé tři tisíce případů, nejlepší situace je stabilně v Karlovarském kraji, nejhorší v Praze. Počet případů narůstá, na druhou stranu je potřeba říci, že zatím se jedná o pozvolný nárůst. Už v této chvíli máme někdy mezi 40 a 50 procenty případů způsobených variantou omikron. Proto zatím nárůst není tak rapidní,“ uvedl Rakušan. Převládnutí omikronu lze podle něj očekávat na konci tohoto nebo začátku příštího týdne.

Ministr vnitra a předseda krizového štábu současně uvedl, že situace v Česku je zatím příznivější, než předpokládaly prognózy. Není to ale podle něj důvod k přehnanému optimismu. „Jak ukazuje situace u našich sousedů, ten zásadní zlom nastává když výskyt omikronu přesáhne 50 procent,“ uvedl.