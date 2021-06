V posledních dnech se v českých dezinformačních médiích a na sociálních sítích rozšířila masově informace o tom, že se chystá „Norimberský proces číslo 2“, v němž budou stíhány „všechny subjekty, co se podílejí na řízení pandemie covid-19“. Je však otázka, jakou mají žalobci šanci.

Tzv. „lékařský proces“, probíhající v rámci poválečného zúčtování s válečnými zločinci v Norimberku, soudil v roce 1946 23 lékařů a úředníků pro nezákonné pokusy na lidech. Reiner Fuellmich chce vyvolat podobný proces kvůli covid-19 | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

„WHO, EU a potentáti jednotlivých států s námi hrají všivou hru. Omezují naše základní lidská práva pod falešnou záminkou vylhané pandemie. To jsou zločiny proti lidskosti a německý advokát Reiner Fuellmich s týmem spřátelených právníků z celého světa připravuje tzv. Norimberk č. 2, tzn. nový norimberský proces, který má soudit současné pachatele covidových zločinů proti lidskosti. Především se jedná o lockdowny, povinné roušky, povinná testování a očkování,“ napsal v květnu například český dezinformační server Protiproud.

„Za několik týdnů začnou opravdu velké soudní procesy,“ citoval 31. května další český dezinformační server AC24 zmíněného právníka Reinera Fuellmicha. Ten chce údajně žalovat německého virologa Christiana Drostena, který navrhl PCR test na covid, Lothara Vielera, ředitele německého Ústavu Roberta Kocha a mnohé další osobnosti. Fuellmich také prohlásil, že na žalobách spolupracuje s dalšími přibližně 200 a 300 právníky a že „za dva až tři týdny dojde na třech různých kontinentech k velkým věcem“.

Podle textů šířených na dezinformačních webech viní Fuellmich subjekty jako Světová zdravotnická organizace (WHO) nebo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ze „zločinů proti lidskosti“ s tím, že zavedení očkování proti covid-19 prý porušuje „všech 10 norimberských zákonů“. To, že lidé jsou „karanténními opatřeními, nátlakem a výhrůžkami nuceni nechávat se očkovat experimentálními vakcínami proti covid-19“, prý odporuje „Norimberskému kodexu“.

Informace o tom, že 2. července 2021 odstartuje „Norimberk č. 2“, tedy proces, v němž budou představitelé vlád a šéfové mezinárodních i národních zdravotnických organizací „souzeni pro porušení norimberských zákonů“, se začala hojně šířit také ve facebookových skupinách zaměřených proti očkování nebo vyznávajících konspirační teorie, a to jak v Česku, tak v zahraničí.

A jak to je tedy doopravdy? Fuellmichovi ani jeho kolegům samozřejmě nikdo nemůže bránit, aby podávali žaloby, jaké uznají za vhodné. Jak moc je ale pravděpodobné, že by se jim podařilo někoho usvědčit z porušení norimberských zákonů?

Norimberk a očkování? V souladu

Norimberský vojenský soud, který se konal po druhé světové válce a zasedal od listopadu 1945 do října 1946 v německém Norimberku, soudil v případu Spojené státy americké v. Karl Brandt, zvaném také „lékařský proces“, celkem 23 lékařů a úředníků za jejich roli při provádění lékařských experimentů na vězních v koncentračních táborech. Rozsudek pak mimo jiné definoval 10 právně závazných zásad medicínské etiky pro experimenty s účastí lidí, jež se staly známé jako „Norimberský kodex“.

Tisková agentura AFP prověřovala u odborníků, zda očkování a další opatření proti nákaze covid-19 těmto zásadám odpovídají

První zásada vyžaduje dobrovolný souhlas. A očkování s ní není podle specialistů oslovených AFP v žádném rozporu. „V Norimberském kodexu jde o provádění experimentů s lidskými účastníky, nikoli o očkování. Očkování je s tímto kodexem zcela v souladu,“ uvedl pro AFP profesor bioetiky na Pensylvánské univerzitě Jonathan D. Moreno.

Stejný názor měl i profesor lékařské etiky na téže univerzitě Steven Joffe: „Vakcíny nejsou v žádném případě porušením Norimberského kodexu.“ (Bioetika, jejíž součástí je i lékařská etika, formuluje vědeckým způsobem etická pravidla, jimiž se řídí lidské bádání, pozn. red.).

Odborníci: deklaraci UNESCO očkování neodporuje

Diskutéři podporující Fuellmicha se odvolávají i na to, že Generální konference členských států UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu) přijala v roce 2005 jednomyslně Všeobecnou deklaraci o bioetice a lidských právech a tvrdí, že je porušován článek 6 této deklarace, v němž se uvádí: „Jakýkoli preventivní, diagnostický a terapeutický lékařský zákrok lze provádět pouze s předcházejícím svobodným a informovaným souhlasem dotčené osoby, uděleným na základě odpovídajících informací.“

Cílem deklarace bylo „poskytnout lidstvu základ pro to, jak reagovat na stále rostoucí dilemata a kontroverze, které věda a technologie představují pro lidstvo a pro životní prostředí“.

Pro AFP to okomentovala Wendy E. Parmetová, fakultní ředitelka Centra pro zdravotní politiku americké Severovýchodní univerzity: „Informovaný souhlas neznamená pouze to, že šlo o dobrovolnou volbu, ale také to, že šlo o volbu na základě dostatečného množství informací – že osoba, která jej udělila, skutečně chápe případná rizika. Jde o komplikované argumenty, které jsou (v internetových příspěvcích, pozn. red.) zjednodušeny způsobem, který je zcela zavádějící,“ uvedla Parmetová.

Podle ní je očkování s principem informovaného souhlasu zcela v souladu, a to právě i podle přijaté deklarace z roku 2005. „Informovaný souhlas podporuje čtyři hlavní cíle: odčinění zranění, prevenci úrazů či nemocí, podporu důvěry a uznání volby,“ argumentovala Parmetová.

Podle profesora Lawrence Gostina z Georgetownské univerzity, specializujícího se na právo v oblasti v oblasti veřejného zdraví, nelze z článku 6 usuzovat, že lidé mají právo odmítnout léčbu nakažlivé nemoci, a poté ji přenášet na ostatní. „Zásady bioetiky vyžadují informovaný souhlas, ale nikoli v případě, pokud jedinec představuje riziko pro ostatní," sdělil Gostin písemně AFP.

Pokud jde o bezpečnost a účinnost vakcín, Evropská registruje vakcíny proti covid-19 až po jejich vyhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a po konzultaci s členskými státy unie. „Všechny registrované vakcíny proti covid-19 jsou účinné a bezpečné,“ uvedlo ve své zprávě z 22. února 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR.