Proti minulému pondělí ubylo i nakažených, kteří vyžadují péči v nemocnicích. V pondělí jich bylo hospitalizovaných 49, o týden dřív jich bylo 56. Nicméně z šesti na 11 se zvýšil počet pacientů ve vážném stavu. V uplynulých čtyřech dnech se o čtyři zvýšil i počet zemřelých s prokázanou nákazou koronavirem, předtím lékaři zaznamenali poslední oběť 21. července. Od loňského března, kdy epidemie v ČR začala, tak podle údajů ministerstva zemřelo 30.378 nakažených.

Počet nakažených od začátku epidemie přesáhl 1,674 milionu. Za uplynulých sedm dnů testy prokázaly v Česku 1136 případů nemoci. V mezitýdenním srovnání tak nákaza zpomalila, o týden dříve bylo 1316 případů.

Mezi regiony zůstává nejhorší epidemická situace v Plzeňském kraji, kde k dnešku připadá za uplynulých sedm dní 29 nakažených na 100 tisícobyvatel. Následuje Praha s incidenčním číslem 20. Proti pondělí se ale toto číslo v obou krajích mírně snížilo, podobně jako v dalších čtyřech krajích. Kleslo i v Karlovarském kraji, kde stejně jako v Olomouckém kraji počet nově nakažených za týden na 100.000 lidí nyní činí tři. V porovnání s ostatními regiony je to nejnižší incidence.

Počet testů na koronaviru, které provedly laboratoře po celé republice, klesl proti minulému pondělí o 8300 na přibližně 106.00. U tzv. epidemiologické indikace testů, kdy jsou lidé testování například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se podíl pozitivních zvýšil na 0,3 procenta z 0,25. Podíl potvrzených případů u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, naopak klesl z 1,45 na 0,66 procenta a podíl zjištěných pozitivit u nejpočetnější kategorie prováděných testů - preventivních a plošných - zůstal na úrovni z minulého týden, na 0,07 procenta.

V pondělí v mezitýdenním srovnání ubylo i dávek vakcíny proti covidu, které zdravotníci aplikovali. První pracovní den toho týdne dali 50 945 injekcí s vakcínou, zatímco minulé pondělí přibližně o 16.800 více. Od začátku očkování ministerstvo eviduje přes 10,4 milionu vydaných dávek vakcíny. Ukončené očkování má přes 4,89 milionu lidí, to je přes 45 procent ze zhruba 10,7 milionu obyvatel ČR. Z jednotlivých věkových skupin má podle tiskové zprávy ministerstva nejvíce lidí ukončené očkování v kategorii 70 až 79 let, a to na 82 procent. Mezi staršími 80 let je to zhruba 79 procent. U mladších skupin je proočkovanost nižší.