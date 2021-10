Vakcinační centrum ve vestibulu Hlavního nádraží má kapacitu 500 lidí denně. Až do čtvrtka byly denní počty naočkovaných hluboko pod touto hranicí. Několik hodin po vyhlášení přísnějších pravidel už ale neregistrovaní zájemci o „jednodávkovou“ látku od firmy Johnson a Johnson stáli ve frontě a na část z nich se do večera ani nedostalo. „Lidé takto zjevně nárazově reagují na rozhodnutí vlády o kontrolách bezinfekčnosti v restauracích a omezeném proplácení testů. V nemocnici zatím zvýšený počet registrací nemáme, což se ale také může změnit ze dne na den,“ sdělila Pražskému deníku Eva Libigerová, mluvčí FN Bulovka, která provozuje očkovací místo na nádraží i ve vlastním nemocničním areálu.

Na změněnou situaci na nádraží reaguje instituce okamžitě. „Už od pátku posilujeme zdejší tým pracovníků a nejspíše od pondělí prodlužujeme provozní dobu,“ dodala Libigerová. Centrum bylo dosud otevřené denně od 10 do 18 hodin, nově to bude od 7 do 19.

V Kongresovém centru na Vyšehradě, kde má očkování na starosti firma Medicon, pozorují zvýšený zájem posledních asi deset dnů. Do souvislosti ho dávají mimo jiné s opětovným zesilováním epidemie. „Nápor lidí je teď nárazový. Občas se jich nakumuluje víc, což je dané i tím, že k nám chodí jak registrovaní, tak neregistrovaní zájemci bez rezervace. Těch druhých bývá mezi 50 a 100 denně, což představuje zhruba pětinu celkového počtu,“ upřesnila projektová manažerka Mediconu Marcela Pokorná. I její společnost navyšuje od příštího týdne v „Kongresáku“ stav personálu, což má umožnit plynulejší provoz. Zatímco po nedávném uzavření velkokapacitního metropolitního centra se zdejší tým zmenšil na čtvrtinu, teď se zase zdvojnásobí.

Galerie z otevření očkovacích center na hlavním nádraží a OC Chodov

Výrazné přírůstky očkovaných hlásí také třeba z OC Chodov, kde vakcíny od koncernu Pfizer aplikují zdravotníci z IKEM. V uplynulém týdnu tam přicházel až dvojnásobek lidí oproti dnům na začátku října. Kolem čtyřiceti procent z nich přitom dostalo první dávku.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) informoval, že personál restaurací bude muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů po jejich usazení doklad o bezinfekčnosti. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou a také pro jídelní zóny v obchodních centrech. Testy se nově budou proplácet už jen nezletilým nebo lidem, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů.

Nakažených přibývá

Počty osob nově nakažených koronavirem, který způsobuje covid-19, stoupají celostátně. Praha je se zhruba 170 novými případy na 100 tisíc obyvatel za 7 dnů nad republikovým průměrem. Ve středních Čechách je situace velmi rozmanitá napříč okresy. Zatímco v rakovnickém bylo incidenční číslo v pátek 25, v sousedním kladenském 224. A třeba v okrese Praha-Východ dokonce 385.

I kvůli nejvýraznějšímu šíření infekce ve věkové skupině 12-15 let požaduje hlavní město opětovné testování školáků. Stát ho zatím neslíbil proplácet, nicméně pražská hygiena testy doporučila a podle radního pro školství Víta Šimrala (Piráti) jiná možnost není. „Testovat budeme, jen nám to zatím neplánují proplatit. Školám jsme schopni pomoci logisticky i administrativně a do určité míry i finančně. Plošné testování metodou PCR ale Praha sama finančně neutáhne, jen pro střední školy by to stálo zhruba 15 milionů korun a 25 milionů pro školy základní. Je proto potřeba, aby se znovu zapojil hlavně stát a pojišťovny,” konstatoval Šimral, podle kterého budou zástupci města a státu o proplácení vyjednávat ještě příští týden.