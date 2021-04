Další fáze očkování proti covidu: Přihlásit se mohou již lidé nad 60 let

Lidé ve věku 60 let až 64 let se mohou začít přihlašovat k očkování proti covidu-19 přes web ministerstva zdravotnictví. V Česku žije asi 650 tisíc lidí tohoto věku, část z nich už očkovaná jako, protože spadají do jiné preferované skupiny, například mezi zdravotníky, učitele a další pracovníky školství nebo chronické pacienty s vážnými nemocemi.

Očkování seniorů proti covidu v břeclavské nemocnici | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera je možné otevřít registrace pro další skupinu, protože v některých regionech už jsou starší lidé, kteří měli o vakcínu zájem, už naočkovaní. Pravděpodobné podle něj je, že se další věková skupina nad 55 let se k očkování bude moci hlásit příští týden. 1. K přihlašování je třeba zadat mobilní telefonní číslo, na které přijde bezpečnostní kód.

2. Po jeho zadání se vyplňuje jméno, příjmení a číslo pojištěnce, které u většiny lidí odpovídá rodnému číslu.

3. Poté si zájemce o očkování vybere očkovací místo, kde si chce nechat vakcínu aplikovat. Pokud má volné termíny, přijde zájemci další kód PIN 2.

4. Po jeho zadání je možné si zamluvit den a čas očkování.