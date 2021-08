Třetí dávka vakcíny: Přeočkovávání začne podle Vojtěcha v polovině září

ČTK





Přeočkovávání proti covidu-19 by mělo u lidí s vyšším rizikem při nákaze podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) začít v polovině září. Řekl to dnes v pořadu Partie televize Prima. Vakcínu dostanou za osm měsíců od dokončení očkování. V pondělí by měla plán přeočkování projednat rada vlády pro zdravotní rizika a poté vláda. Kabinet by se měl zabývat i povinným testováním neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb, řekl Vojtěch České televizi.

Očkování proti koronaviru - ilustrační foto | Foto: ČTK

"Je to určitá prevence (povinné testování), aby se ta nákaza nešířila v těchto službách, protože bohužel proočkovanost zejména u personálu těchto služeb není ve všech krajích taková, jako bychom si představovali," uvedl v ČT ministr. Testy by měly být povinné nejméně jednou týdně. Třetí dávku vakcíny by lidé měli dostávat u praktických lékařů, případně v nemocnicích. Za rizikové skupiny odborníci považují seniory nad 65 let, chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. "Přeočkovávat se bude mRNA vakcínami," řekl ministr. Tohoto typu jsou vakcíny od firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které bylo v ČR podáno 83 procent všech dávek. Jako třetí je dostanou i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. V sobotu přibylo 132 případů covidu. Reprodukční číslo je vyšší než jedna Přečíst článek › Česká vakcinologická společnost doporučuje podat třetí dávku jednak lidem, kteří mají sníženou imunitu a základní dávka očkování by pro ně nemusela být dostatečně účinná, a pak těm, u kterých hrozí po čase vyprchání imunity. V prvním případě jde o pacienty, kteří se léčí se zhoubným nádorem, lidi po transplantacích orgánů a kmenových buněk, bez sleziny, ale také například o ty, kteří mají pokročilou či neléčenou infekci virem HIV. Do této skupiny jsou zařazeni i pacienti, kteří se léčí vysokými dávkami kortikosteroidů, mají některé druhy biologické léčby či podstupují terapii potlačující imunitu. Oslabení imunity v čase hrozí seniorům nad 65 let, dále lidem umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem. Odborníci do této kategorie řadí i chronicky nemocné, kterým hrozí těžký průběh covidu-19, a také zdravotníky a pracovníky sociálních služeb. Očkování třetí dávkou už zavedli mimo jiné v Izraeli, Rakousku, Německu či USA.