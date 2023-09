Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že nová varianta covidu je nakažlivější pro očkované než pro ty, kteří se očkovat nedali. Zhruba tak vyznívá nové zavádějící tvrzení, které se šíří po sociálních sítích. Jenže CDC ve skutečnosti řeklo něco úplně jiného.

Internetem se šíří lež, že nová varianta covidu je nakažlivější pro očkované než pro neočkované. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Taková další normální zpráva ve světě klaunů: Na oficiálním webu CDC se uvádí: Je pravděpodobnější, že se touto novou covid variantou nakazíte, pokud jste se nechali dříve očkovat,“ uvedla v příspěvku zveřejněném 4. září 2023 dezinformační facebooková stránka BezPressu.news. Jde ale o zcela překroucenou informaci.

Příspěvek doprovázelo video, v němž nejmenovaná anglicky mluvící moderátorka uvádí, že to znamená, že pokud jste byli očkováni proti covidu, jste náchylnější k nákaze jeho novým kmenem. „To je šílené, lidi. Je to ta nejšílenější věc. Je to na webových stránkách CDC a ukážu vám to,“ tvrdí nejmenovaná moderátorka.

Smrt patologa Burkhardta znovu přiživila fámy o vakcínách. A šíří se i v Česku

Následuje záběr na skutečný dokument CDC nazvaný Shrnutí hodnocení rizik pro sublinii SARS CoV-2 BA.2.86 a citace „BA.2.86 může být schopnější způsobit infekci u lidí, kteří již dříve covid prodělali nebo kteří byli očkováni vakcínou covid 19“. Zbytek videa, které do středy 6. září dosáhlo zhruba 22 tisíc zhlédnutí, byl ustřižen.

Celý příspěvek tak manipulativně naznačuje, že CDC (americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, pozn. red.) oznámilo, že nová varianta covidu je nakažlivější pro očkované než pro neočkované. Jenže zpráva CDC ve skutečnosti říká něco jiného.

Je to jinak

„Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí neřeklo, že u očkovaných lidí je větší pravděpodobnost, že dostanou novou variantu covid-19, než u neočkovaných. Spíše uvedlo, že tato varianta může lidi s jejich stávající imunitou ovlivnit pravděpodobněji než předchozí varianty,“ vyvrátila tuto dezinformaci už 29. srpna 2023 Melissa Goldinová z fact-checkingového týmu tiskové agentury AP.

Co tedy CDC ve svém srpnovém souhrnu hodnocení rizik o nové variantě BA.2.86 skutečně napsalo? Jen to, že může lidi s jejich stávající imunitou vůči covid-19, získanou ať už z očkování nebo z předchozího prodělání infekce, nakazit pravděpodobněji než předchozí varianty. Nikoli to, že očkovaní lidé jsou vystaveni vyššímu riziku než neočkovaní.

Dokázala nová recenzovaná studie škodlivost vakcín proti covidu? Ne, je to jinak

„Na základě toho, co nyní CDC ví, lze uvést, že velký počet mutací v této nové variantě vyvolává obavy, že BA.2.86 může být způsobilejší vyvolat infekci u lidí, kteří covid-19 dříve prodělali nebo kteří proti němu byli očkováni,“ uvedlo centrum ve svém prohlášení.

Skutečnost, že jde o srovnání s jinými variantami, pak upřesnilo ke konci hodnocení, kde píše, že „velký počet mutací v této variantě vyvolává obavy z většího úniku stávající imunity získané z vakcín a předchozích infekcí ve srovnání s jinými nedávnými variantami“.

Agentura také konstatovala, že novou variantu stále pečlivě sleduje, ale že je „příliš brzy na to znát skutečné dopady na imunitu“, a vyzvala lidi, aby sledovali aktuální informace o očkování proti covid-19.

Jak se to šíří?

Nová varianta covidu BA.2.86 se objevila zhruba v polovině srpna a k 23. srpnu 2023 byl její výskyt ohlášen podle CDC v USA, v Británii, v Dánsku, v Jižní Africe a v Izraeli. V návaznosti na její zaznamenání pak CDC vydalo své varování, které dezinformátoři okamžitě zkreslili.

Zdroj: DeníkPříspěvky, podsouvající prohlášení CDC nepravý význam, se podle agentury AP objevily nejdříve na sociálních sítích Instagram a X (původně Twitter). Hodně se rozšířily z jednoho postu na X, který podle AP získal od minulého pondělí do minulého čtvrtka více než 15 tisíc „lajků“ a přes 7,5 tisíce sdílení.

V Česku převzala dezinformaci již zmíněná facebooková stránka BezPressu.news, z níž se pak tato falešná zpráva šířila i do dalších dezinformačních kanálů, například do veřejné facebookové skupiny CZEXIT - CzexitCzexit.cz - pro rychlý konec EU členství, vlasteneckou vládu s šesti tisíci členů.

Covid, TBC, akcie zbrojařských firem. Dezinformátor Aleš Svoboda opět na scéně

Zavádějícím způsobem informoval o zprávě CDC také Tomáš Fürst na stránkách tzv. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS). „Americké CDC vydalo hodnocení nejnovější varianty koronaviru, která se jmenuje BA.2.86. V hodnocení se píše, že k infekci touto variantou mohou být náchylnější lidé, kteří dříve covid-19 prodělali nebo kteří jsou očkovaní… Pokud tomu správně rozumím, CDC nás informuje, že účinnost vakcíny proti této nové variantě koronaviru je záporná. To znamená, že i kdyby vakcína neměla žádné nežádoucí účinky, vychází risk-benefit analýza v neprospěch očkování,“ uvedl 1. září Fürst, aniž by jakkoli zohlednil fakt, že jde o vztah nová varianta versus předchozí varianty, nikoli o vztah očkovaní versus neočkovaní.

V dezinformování pak ještě pokračoval: „Co tedy CDC doporučuje jako prevenci proti nové variantě? No přece očkování! Právě těmi vakcínami, které vás činí náchylnější virem onemocnět. Co dělat, když se zblázní úřad, od kterého celý svět opisuje protiepidemická opatření?“ zakončil svůj příspěvek Fürst, přičemž zcela ignoroval, že o tom, že by očkovaní lidé byli vystaveni vyššímu riziku nákazy než neočkovaní, zpráva CDC skutečně nic neříká.