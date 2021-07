Ve středu se otevřou další očkovací centra pro očkování proti covidu-19, do kterých mohou lidé přijít bez objednání. Budou v nákupních centrech Karolina v Ostravě a Olympia v Brně. Jejich provoz bude mít na starosti Fakultní nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Při převzetí dalších vakcín od maďarské vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš

Očkování proti covidu-19 je možné podstoupit bez registrace už několik dní v Praze, konkrétně na hlavním nádraží a v obchodním centru Chodov. | Foto: Deník/Pavel Kopecký

Lidé budou mít v Brně na výběr ze dvou vakcín, a to od firem Pfizer/BioNTech a jednodávkovou od Johnson & Johnson. "Otevřeno bude každý den včetně víkendu. Zatím je stanovený čas od 10 do 20 hodin. Podle zájmu to budeme upravovat," řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice u svaté Anny Dana Lipovská.