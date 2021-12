Třetí dávka očkování Od 4. ledna se k očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru budou moci registrovat všichni lidé starší 18 let, pokud za sebou mají nejméně pět měsíců od druhé dávky. „Vyzývám všechny občany, aby se každý, kdo má druhou dávku a splňuje podmínky pro třetí dávku, nechal co nejrychleji třetí dávkou očkovat,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Testy ve školách

Od 3. ledna se zvýší četnost testování. Testovat se tak bude dvakrát týdně antigenními testy, vždy v pondělí a ve čtvrtek. „Zásadní je, aby byla zachována prezenční výuka ve školách a co nejvíce se minimalizovalo riziko karantén pro školní kolektivy,“ prohlásil ministr Válek.

Testování ve firmách

Povinné testování antigenními testy čeká od 17. ledna také všechny zaměstnance. Měli by se testovat v tří- až pětidenních intervalech. Přesnější podrobnosti ministerstvo zdravotnictví představí, až je nejprve projedná na tripartitě. „Detaily domluvíme tak, aby to bylo co nejpohodlnější pro zaměstnance i zaměstnavatele, a aby to co nejlépe chránilo občany,“ slíbil Válek.

Zkrácení platnosti Tečky

Nově aplikace Tečka od ledna „zčervená“ některým již očkovaným lidem. Zkrátí se totiž platnost certifikátu pro seniory anebo zdravotníky, kteří podstoupili očkování jako první, a to na devět měsíců.

Končí Antivirus B

Vláda od 1. ledna pozastaví vyplácení příspěvku B z programu Antivirus, doplatí ale podporu za listopad a prosinec. Jde o pomoc proti propouštění zaměstnanců z firem kvůli výpadku poptávky či surovin. Pracovníkům dorovnává 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun.