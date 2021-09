Ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK uvedlo, že ČR uznává očkovací látky s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nebo látky vyrobené v souladu s patentem takových přípravků, které jsou schválené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro nouzové použití.

Na Mendelově univerzitě v Brně je aktuálně zhruba 1600 zahraničních studentů, z toho 700 Slováků. „Studenti ze zemí Evropské unie nebo USA tyto problémy samozřejmě nemají. Ale jejich kolegové ze zemí jako Gruzie, Ghana, Etiopie nebo Zambie, kteří mají v těle stejnou očkovací látku a certifikát potvrzený navíc i na ambasádě, ano. Stát by měl přistupovat ke všem stejně a podmínky sjednotit,“ míní rektorka.

Podle Mendelovy univerzity stát u studentů z některých vybraných zemí neakceptuje certifikáty o očkování vakcínami, které jsou v Česku registrované. "Je to opravdu absurdní. Český stát studenty například z Gruzie nebo Zambie do České republiky pozve a dá jim stipendium s bydlením a na druhé straně jim pobyt značně komplikuje. Přitom, kdyby bydleli v soukromí, žádné problémy nemají. Udělené vízum je totiž podmíněné ubytováním na kolejích,“ popsala Nerudová.

Vakcínou od společností Pfizer a BioNTech se podle Nerudové nechávají očkovat také studenti z Číny, kteří by jinak nevyhověli českým regulím.

Problémy má například 90 studentů Mendelovy univerzity z Ghany, celkem je v podobné situaci asi stovka zahraničních studentů téže školy. "Většina z nich má hluboko do kapsy. Pokud se nebudou každý týden testovat, tak jim hrozí vyloučení z kolejí a nám pokuta. Řada ze studentů tuto absurdní situaci řeší tím, že se nechají znovu očkovat i v České republice, takže už mají někteří třeba čtyři dávky Pfizeru," uvedla rektorka Danuše Nerudová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.