Nakazíte mě covidem? Zaplatím. Ale jen za lehký průběh, slibují odpůrci vakcín

Takzvaní antivaxeři se raději nakazí koronavirem, nežli by si nechali píchnout injekci. Na internetu už shánějí dobrovolníky, kteří jim covid „předají“. Netuší, že jde o trestný čin. Ve vězení by takový „dárce“ mohl skončit až na dvanáct let.

Zájem o očkování proti covidu díky vládním opatřením roste. Stále se však najdou odpůrci, kteří vakcíny odmítají | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Důslední odpírači vakcinace se vzhledem k rostoucímu tlaku úřadů dostávají do úzkých. Chtějí chodit do restaurací anebo sportovat, to však od příštího týdne nebude možné bez potvrzení o očkování anebo o prodělané nemoci. Někteří z nich proto na sociálních sítích shánějí nakažené, kteří by jim byli ochotni nákazu předat. Hledají zejména pacienty s lehkým průběhem covidu, jimž nabízejí odměnu, někdy i peněžní. Odborníci před tímto přístupem ale varují. Nejenže totiž není jisté, že při vědomě získané nákaze nebudou mít naopak těžký průběh. Tomu, kdo by je nakazil, navíc může hrozit trestní postih. Proč tedy není vhodné snažit se nakazit? Nákaza se opět šíří

Epidemie se rozjíždí nebývalým způsobem. Jen ve čtvrtek testy zjistily přes 13 tisíc nových případů a v nemocnicích již s koronavirem skončilo 4750 pacientů, tedy o tisíc víc než předchozí týden. V těžkém stavu bylo již sedm stovek z nich. Pravděpodobnost, že se člověk nakazí, je tak již teď vysoká. Koronavirus není dětská nemoc

U některých dětských nemocí skutečně bývá rozumné, nechat děti preventivně nakazit. Příkladem jsou plané neštovice, které malým pacientům výrazně neškodí, ale v dospělosti by s nimi mohli mít velké potíže. „V takovém případě je to racionální, rozumné chování,“ uvedl psycholog Daniel Štrobl. „U covidu ale nikdo neví, jaký průběh bude mít,“ zdůraznil. Mírný průběh bývá iluzí

Někteří zájemci o nákazu na Facebooku uvádějí, že shánějí právě nakažené s mírným průběhem onemocnění. „Nikdy ale nevíte, zda nemáte něčím jiným oslabený organismus a jak bude vaše tělo reagovat," řekla mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. „Úplně zbytečně si tak můžete přivodit kritický zdravotní stav," varuje hygienička. Postih za šíření nákazy

Šíření nakažlivé choroby je trestné. V případě, že by se takové počínání prokázalo, hrozí jeho původci trest. Základní sazba podle trestního zákoníku činí až tři roky odnětí svobody, v době nouzového stavu dokonce osm let. Je-li navíc prokázáno způsobení smrti dvou a více osob, může se trestní sazba vlivem přitěžujících okolností vyšplhat až na dvanáct let. Neztrácet zdravý rozum

Někteří lidé podle psychologa Štrobla mohou zájem o vědomé nakažení jen předstírat. „Sociální sítě ale mnohdy fungují tak, že lidi skutečně vyhecují,“ konstatoval Štrobl. Podle něj jde ale o čistě citové jednání s naprostou ztrátou racionality, podobné, jako bývá chování malých dětí. „Když jim rodiče něco zakážou, také jdou často do pošetilé opozice. Sice tím nic nevyřeší, ale dokazují si svou nezávislost,“ dodal.