Co je vlastně „varianta Kentaur“? Ve skutečnosti nejde o variantu koronaviru SARS-CoV-2, jako je třeba omikron, pouze o podvariantu omikronu. Vědecky se nazývá BA.2.75 a nevyskytuje se příliš často, jasně převládá podvarianta BA.5, popřípadě BA.4. Kentaur je neoficiální pojmenování z řad veřejnosti, vědci jí nepřikládají takovou důležitost, aby ji pojmenovávali, pouze tuto podvariantu sledují.

Jak vznikl název Kentaur?

Označení Kentaur vzniklo dle amerického listu Washington Post na základě jednoho ironického tweetu uživatele z řad veřejnosti jménem Xabier Ostale, jenž 1. července napsal: „Právě jsem pojmenoval variantu BA.2.75 po galaxii. Jeho nový název je Centaurus. Zvykněte si na to. Dnes velím všemu ohledně pandemie.“ A skutečně, jméno brzy přejala a rozšířila média. Jenže tím, že dostala své jméno, stala se tato podvarianta ve vnímání veřejnosti důležitější, než je. Dokonce ani ve světě převládající podvarianta BA.5 nemá žádný název. Jak vysvětluje článek na webu Medical News Today, vědci nechtějí dávat název každé podvariantě podle písmen řecké abecedy, aby nepodkopali důležitost varianty omikron, která znamenala zásadní skok ve vývoji viru.

Může být podvarianta Kentaur být více nakažlivá než původní varianta omikron?

Jak uvedl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, podvarianty Kentaur bylo zachyceno zatím velmi málo. „Nevypadá to na nic dramatického, co by mělo otočit vývoj pandemie. Jeho minimální výskyt ukazuje, že nemá potenciál se nějak zásadně šířit. Omikron se rozšířil během pár dní až týdnů po republice. Kentaur je v Česku od srpna a po dlouhé době se tu objevil teprve druhý výskyt,“ vysvětlil.

Může začít hrát Kentaur významnou roli?

„Je ještě brzy dělat nějaké závěry a strašit se dopředu. Až tak velký význam bych kentauru nepřikládal,“ sdělil virolog a parazitolog Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd. Podle něj jsme ve zcela jiné situaci než při minulých vlnách. „Dnes už je proti koronaviru Sars-Cov-2 vybudovaná určitá bariéra kolektivní imunity, to je těch sedm milionů očkovaných lidí v Česku. Přibývají další očkovaní a přeočkovaní, takže bych zatím neplašil. Rozhodně nejsme ve fázi, kdy bychom měli bít na poplach,“ řekl.

Jak se proti pdovariantě Kentaur bránit?

Šance, že se lidé nakazí Kentaurem, je podle Romana Chlíbka minimální. „Pravděpodobně se nakazí omikronem BA.5, tudíž je potřeba řešit ten. Na něj a na podvariantu BA.4, které se v Česku vyskytují z 95 procent, jsou uzpůsobené aktualizované vakcíny, takže je dobré nechat si dát posilovací dávku touto vakcínou,“ poradil.

Pomůže i staré naočkování proti původní variantě koronaviru?

Dle Libora Grubhoffera i původní naočkování má stále svůj význam. „Jde o pořád stejný virus. Spektrum specifických protilátek stále pomáhá k tomu, aby byl virus rozpoznán a imunitním systémem zničen,“ popsal. Dodal nicméně, že aktualizované vakcíny jsou pro variantu omikron a jeho podvarianty účinnější.

Jak vznikají nové varianty koronaviru?

Jak na svých stránkách vysvětluje Státní zdravotní ústav, viry se během svého výskytu v lidské nebo zvířecí populaci neustále mění. Dochází u nich k častým mutacím, tedy "chybám", které vznikají během replikace viru. Lze proto očekávat, že se po určité době objeví další nové varianty viru. „Dopředu nevíme, jaký vliv na vlastnosti viru bude mutace mít: zda povede k lepším výsledkům (např. se sníží přenositelnost viru), k horším (např. se zvýší virulence viru) nebo žádným, které by „zmutovaný“ virus odlišovaly od původního viru,“ popsal ústav.

Proč se nyní o Kentauru tolik mluví?

„Protože je to něco zajímavého a nového, bez ohledu na to, jaký to má nebo nemá dopad. Udělala se z toho zkrátka nafouklá bublina,“ konstatoval šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.