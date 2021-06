Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předpokládá, že od 1. července budou lidem v MHD a v obchodech stačit pouze chirurgické roušky místo respirátorů. Řekl to v České televizi. Podmínkou pro toto zmírnění pravidel je další zklidňování epidemie koronaviru. Povinnost nosit respirátor či jinou kvalitnější ochranu dýchacích cest v Česku platí od 25. února.

Muž a žena s respirátory na ochranu proti koronaviru stojí 14. března 2021 na nástupišti metra v Praze | Foto: ČTK

"Pokud jde o MHD a nákupní centra, uvažujeme, že by byla povinnost zachovat pouze chirurgické roušky, nikoli respirátory," řekl Vojtěch. Předpokládá, že by nošení roušek mělo být od 1. července, pokud se situace bude dál zklidňovat. Přihlížet bude k několika parametrům, a to incidenci, relativní pozitivitě testů či výskytu mutací.